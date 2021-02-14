Çanakkale'de dün akşamdan buyana etkili olan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı.

Çanakkale-Bursa karayolunun, Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı mevkiinde yolda biriken kar nedeniyle özellikle zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar ilerleyemedi.

Yolda kalan bazı sürücüler, araçlarının lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Bazı sürücülerin yardımına ise diğer araçların sürücüleri çekme halatı bağlayarak yetişti.

Karayolları ekipleri ise, Çanakkale'den Biga ilçesine kadar karayolunda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Ayrıca, Çanakkale-Biga karayolu, yoğun tipi nedeniyle 13.00-16.00 saatleri arasında TIR'lara kapatıldı. TIR'lar, bu süre içerisinde uygun noktalarda bekletiliyor.