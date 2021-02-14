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    • 14.02.2021 13:42
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    Son dakika: 'de e kar engeli

    Son dakika haberleri... 'de kar yağışı nedeniyle okullarda yarın yapılamayacak. Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden son dakika açıklaması yapıldı.

    Bir ilde yüz yüze eğitime kar engeli

    'de dün akşamdan buyana etkili olan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı.

    Çanakkale- karayolunun, mevkiinde yolda biriken kar nedeniyle özellikle zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar ilerleyemedi.

    Yolda kalan bazı sürücüler, araçlarının lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Bazı sürücülerin yardımına ise diğer araçların sürücüleri çekme halatı bağlayarak yetişti.

    Karayolları ekipleri ise, Çanakkale'den ilçesine kadar karayolunda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Ayrıca, Çanakkale-Biga karayolu, yoğun tipi nedeniyle 13.00-16.00 saatleri arasında TIR'lara kapatıldı. TIR'lar, bu süre içerisinde uygun noktalarda bekletiliyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Çanakkale'de yüz yüze eğitime kar engeli