Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hafız Abdullah Nazırlı vefat etti!

Hafız Abdullah Nazırlı kimdir? Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat etmesinin ardından Hafız Abdullah Nazırlı kimdir kaç yaşında nereli sorusu gündem oldu. Nazırlı'nın cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çok sayıda devlet erkanının katılması bekleniyor.
HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?
Abdullah Nazırlı,1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadeler 'den İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanımdır. Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye vardığından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan sadece on tanesi Hafız Abdullah tarafından koruma altına alınabilmiştir.
Abdullah Hocanın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burası babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar. 12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir.
Elazığ'da çarşı imamı enişteleri merhum Hafız Mehmet Erçağ'dan tecvid, kıraat ve makam dersleri alır.
Amcası Müderris Hafız Muhammed Efendi'den Arapça, tefsir ve Şafii fıkhı ile Osmanlıca dersleri alır.
Bütün bu tahsilini ikmal ettikten sonra Hani, Lice ve Diyarbakır'da merkezi camilerinde aşr-i şerif ve mukabele okur. Sedası güzel olduğu için her geçen gün dinleyicileri ve cemaati çoğalır. Merhum Celal Güzelses ve eşraftan Reşit Bey hoca efendiyi sık sık dinlemeye gelenlerdendir.
1942 yılında Abdullah Hoca, Malatya ve Sivas üzerinden Kayseri'ye trenle gelir ve İstanbul'un tanınmış Kurra hocalarından Hafız Aciz Mustafa Ragıp Efendi'nin talebesi Kayserili Hafız Mahmut Kuşculu'dan Kur'an-ı Kerim'in on kıraat üzere okunmasına yönelik aşere dersi, Kayseri Müftüsü Abdullah Develioğlu'ndan ta'lim, tashih-i huruf ile şiir ve edebiyat dersleri alır. Kayseri'de iken askere çağrılır. 1943'lü yıllarda II. Dünya Savaşı sırasında askere gider ve on bir ay Bulgaristan sınırında, on üç ayda Çorlu Askeri Hastane 'sinde vatanı görevini ifa eder.