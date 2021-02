Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hafız Abdullah Nazırlı vefat etti!

Amcası Müderris Hafız Muhammed Efendi'den Arapça, tefsir ve Şafii fıkhı ile Osmanlıca dersleri alır.

Bütün bu tahsilini ikmal ettikten sonra Hani, Lice ve Diyarbakır'da merkezi camilerinde aşr-i şerif ve mukabele okur. Sedası güzel olduğu için her geçen gün dinleyicileri ve cemaati çoğalır. Merhum Celal Güzelses ve eşraftan Reşit Bey hoca efendiyi sık sık dinlemeye gelenlerdendir.

1942 yılında Abdullah Hoca, Malatya ve Sivas üzerinden Kayseri'ye trenle gelir ve İstanbul'un tanınmış Kurra hocalarından Hafız Aciz Mustafa Ragıp Efendi'nin talebesi Kayserili Hafız Mahmut Kuşculu'dan Kur'an-ı Kerim'in on kıraat üzere okunmasına yönelik aşere dersi, Kayseri Müftüsü Abdullah Develioğlu'ndan ta'lim, tashih-i huruf ile şiir ve edebiyat dersleri alır. Kayseri'de iken askere çağrılır. 1943'lü yıllarda II. Dünya Savaşı sırasında askere gider ve on bir ay Bulgaristan sınırında, on üç ayda Çorlu Askeri Hastane 'sinde vatanı görevini ifa eder.