Böyle bir salgın olduğunu ilk kez İspanyol gazeteleri yazabilmişti. Çünkü I. Dünya Savaşı nedeniyle çoğu ülkede basın üzerinde ağır bir sansür vardı. İspanya ise savaşa girmeyip tarafsız ülke konumundaydı. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu gribe yakalandığı söylenir. Öyle midir acaba diye birlikte bakalım... Atatürk, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetinde Alman Umumî Karargâhı'nı ve Alman Cepheleri'ni ziyaret etmek üzere Almanya seyahatine katıldı.