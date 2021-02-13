İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi, 1918-1920 yılları arasında H1N1[1] virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıydı. 1918'de başlayan ve dalgalar halinde 1920'ye kadar süren İspanyol gribi salgını bütün dünyada en az 50 milyon kişiyi öldürmüştü. Salgın İspanya'da başladığı için bu isim verilmemişti.
Böyle bir salgın olduğunu ilk kez İspanyol gazeteleri yazabilmişti. Çünkü I. Dünya Savaşı nedeniyle çoğu ülkede basın üzerinde ağır bir sansür vardı. İspanya ise savaşa girmeyip tarafsız ülke konumundaydı. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu gribe yakalandığı söylenir. Öyle midir acaba diye birlikte bakalım... Atatürk, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetinde Alman Umumî Karargâhı'nı ve Alman Cepheleri'ni ziyaret etmek üzere Almanya seyahatine katıldı.
"Yaverinin hemen İstanbul'a dönmesini tavsiye eden telgrafları üzerine Mustafa Kemal temmuz sonunda Karlsbad'dan ayrıldı. Ama Viyana'da Avrupa'yı kırıp geçirmekte olan İspanyol nezlesine yakalanması onu geciktirdi." Üstteki satırlar Lord Kinross'un "Bir Milletin Yeniden Doğuşu" adlı kitabından alınma. Atatürk'ün kendi el yazısıyla tuttuğu, daha sonra kitap olarak da yayınlanan günlüklerine baktığımızda yazılanın doğru olabileceğini görüyoruz.