İstanbul'da bilinen en soğuk kış 1621 Ocak-Şubat arasıdır. Boğaz ve Haliç donmuş, insanlar karşı kıyıya yürüyerek geçmiştir. Bir de efsane 1929 kışı vardır. O tarihte cenazelerin toprağa verilemediği, şehre kurtların indiği bilinir. Daha yakın tarihe geldiğimizde ise en çarpıcı soğuk 1954 tarihine aittir. Tuna'dan kopup gelen buz kütleleri saatte 5 mil gibi yüksek bir hızla Boğaz'a girmiştir. Sabahleyin buzları gören İstanbullular şaşkınlık içindeyken, kıyıdaki çocukların üstüne çıktıkları buzların akıntıya kapıldığı için ölüm tehlikesi yaşadığı bilinir. O dönem Karadeniz'de deniz ulaşımının normale dönmesi ise 10 gün sürmüştür.