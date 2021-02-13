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    ’da etkili olması beklenen kar yağışı akıllara eski kış günlerini getirdi

    ’da etkili olması beklenen kar yağışı, akıllara eski kış günlerini getirdi. ’te etkili olan soğuklar nedeniyle buz kütleleri, ’nı kaplamış deniz trafiğini olumsuz etkilemişti.

    İstanbul'un kara kışı

    İstanbul'da bilinen en soğuk kış 1621 Ocak-Şubat arasıdır. ve donmuş, insanlar karşı kıyıya yürüyerek geçmiştir. Bir de efsane 1929 kışı vardır. O tarihte cenazelerin toprağa verilemediği, şehre kurtların indiği bilinir. Daha yakın tarihe geldiğimizde ise en çarpıcı soğuk tarihine aittir. 'dan kopup gelen buz kütleleri saatte 5 mil gibi yüksek bir hızla Boğaz'a girmiştir. Sabahleyin buzları gören lular şaşkınlık içindeyken, kıyıdaki çocukların üstüne çıktıkları buzların akıntıya kapıldığı için ölüm tehlikesi yaşadığı bilinir. O dönem 'de deniz ulaşımının normale dönmesi ise 10 gün sürmüştür.

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    Haberler Güncel İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı akıllara eski kış günlerini getirdi