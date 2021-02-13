INEWKA!

Ivanka Trump, 'başkan danışmanlığına' veda etti. Eşi Kushner ve çocukları ile Miami'ye yerleşti. Siyasetten uzaklaştı kendisini spora verdi. Çocuklarını da bölgedeki özel bir Yahudi okuluna kayıt ettirdi. Dün, aylık kirası 47 bin dolar olan lüks rezidansından çıkarken görüntülendi. Theodore ve Joseph'in Yahudi erkeklerin başını örtmek için kullandığı kipalardan takması dikkat çekti. Öte yandan Ivanka ve Kushner'in çocukları için tercih ettiği okulun yıllık ücretinin 20 bin dolardan başladığı öğrenildi.