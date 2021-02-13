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    'da silahlı saldırıda yanlış kişiye hedef alındı! Talihsiz adam kurtarılamadı (Güncel haberler)

    'da motosikletli Ahmet K. ve , sokakta akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik silahlı saldırıda bulundu. Ancak kurşunlardan biri, 'ya (36) isabet etti. Daşcı, hayatını kaybetti. Kalaycı yaralı kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iki saldırgan yakalanarak tutuklandı.

    Yanlış adres!

    Ankara'da motosikletli Ahmet K. ve Soner K, sokakta akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik silahlı saldırıda bulundu. Ancak kurşunlardan biri, İbrahim Daşcı'ya (36) isabet etti. Daşcı, hayatını kaybetti. Kalaycı yaralı kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iki saldırgan yakalanarak tutuklandı.

    AKREP MEHMET
    Gaziantep'te Mehmet Bozkurt (68),     21 yıldır topladığı farklı ırk ve türden akrepleri zeytin yağı bulunan şişelerde sakladı. Bu şişelerde akrebin zehrini sağan ve zeytin yağı ile karıştıran Bozkurt, yüzyıllardır kullanılan bir yöntem ile akrep sokmaları vakalarında şifa umudu oluyor. Akrebin soktuğu bölgenin çevresine panzehiri uygulayan Bozkurt, zehirlenmeleri 30 dakikada iyileştiriyor.

    VİRANŞEHIRLİ SAHAYA KAVUŞTU
    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem     Kasapoğlu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere verdiği tesis sözünü tuttu. Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Sarıbal Mahallesi'nde yaptırılan tenis kortu ve halı sahanın yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu.

        58 YILDIR AYNI TAKIMDA
        Ordu 1. Amatör Küme takımlarından Esnafspor'un 58 yıldır antrenörlüğünü yapan Aziz Tokat, sözleşmesini uzatarak, gönül verdiği takımına 2 yıl daha imza attı. Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvurusu yapılan Tokat, "Antrenörlüğü sağlığım el verdiği sürece yapacağım" diye konuştu.

        SÖZ VERDİ REKOR KIRDI
        Gaziantep'te         3 yıl önce kaybettiği babasına verdiği 'olimpiyatlara gitme' sözünü tutmak için azimle çalışan Süreyya Yıldız, Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 800 metreyi 2.10.08'lik derecesiyle koşarak 18 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Milli atlet Yıldız, "İnşallah daha iyi yerlere geleceğim" dedi.

        MONOLİT HATIRASI
        Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarına konulan monolitin büyük ilgi görmesi, belediyeyi harekete geçirdi. Kent merkezinde bulunan Yaşam Parkı'na üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Hedef 2023' ve 'Gökyüzüne bak, ayı gör' yazılı 3 metre yüksekliğinde metal blok yerleştirildi. Monolit benzeri yapıyı görenler, adeta fotoğraf çekme yarışına girdi. Karaköprü Belediyesi tarafından parka dikildiği belirtilen monolit, gün boyu hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

            BİR TALİHLİYE 243 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 243 bin 636 lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 638'er lira, 8 bilenler 208'er lira, 7 bilenler 41'er lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            INEWKA!
            Ivanka             Trump, 'başkan danışmanlığına' veda etti. Eşi Kushner ve çocukları ile Miami'ye yerleşti. Siyasetten uzaklaştı kendisini spora verdi. Çocuklarını da bölgedeki özel bir Yahudi okuluna kayıt ettirdi. Dün, aylık kirası 47 bin dolar olan lüks rezidansından çıkarken görüntülendi. Theodore ve Joseph'in Yahudi erkeklerin başını örtmek için kullandığı kipalardan takması dikkat çekti. Öte yandan Ivanka ve Kushner'in çocukları için tercih ettiği okulun yıllık ücretinin 20 bin dolardan başladığı öğrenildi.

            12. SINIFLARA 1 MART'TA DERS BAŞI
            Mİlli             Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'ta liselerde 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağı vurgulandı. Katılım isteğe bağlı olacak, devam zorunluluğu aranmayacak. Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.

                3.5 MİLYON KİŞİ AŞI OLDU
                Türkiye, COVİD-19'a karşı aşılama çalışmalarına hız verdi. Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar Türkiye'de 3.5 milyon kişinin aşılandığını söyledi. Öte yandan Koca, aşısının ilk dozunu olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

                15 GEMİCİ KURTARILDI
                Gine Körfezi'nde MV MOZART isimli gemi 23 Ocak'ta korsanların saldırısına uğradı. Haydutların kaçırdığı 15 Türk personeli dün kurtarıldı. Personelin en kısa sürede Türkiye'ye döneceği açıklandı.

                37 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
                Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam etti. Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya Pençe Kartal-2 Harekâtı düzenlendi. 37 terörist ölü ele geçirildi.
                    Haberler Güncel Ankara'da silahlı saldırıda yanlış kişiye hedef alındı! Talihsiz adam kurtarılamadı (Güncel haberler)