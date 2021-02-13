Ankara'da motosikletli Ahmet K. ve Soner K, sokakta akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik silahlı saldırıda bulundu. Ancak kurşunlardan biri, İbrahim Daşcı'ya (36) isabet etti. Daşcı, hayatını kaybetti. Kalaycı yaralı kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iki saldırgan yakalanarak tutuklandı.
AKREP MEHMET
Gaziantep'te Mehmet Bozkurt (68), 21 yıldır topladığı farklı ırk ve türden akrepleri zeytin yağı bulunan şişelerde sakladı. Bu şişelerde akrebin zehrini sağan ve zeytin yağı ile karıştıran Bozkurt, yüzyıllardır kullanılan bir yöntem ile akrep sokmaları vakalarında şifa umudu oluyor. Akrebin soktuğu bölgenin çevresine panzehiri uygulayan Bozkurt, zehirlenmeleri 30 dakikada iyileştiriyor.
VİRANŞEHIRLİ SAHAYA KAVUŞTU
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere verdiği tesis sözünü tuttu. Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Sarıbal Mahallesi'nde yaptırılan tenis kortu ve halı sahanın yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu.