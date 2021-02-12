Başkan Erdoğan'ın Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:
"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer,
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Daimi Temsilciliğine Kerem Alkin,
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ Daimi Temsilciliğine Elçi-Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Acarsoy,
Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliğine Hüseyin Müftüoğlu,
Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliğine Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ömür Ünsay,
Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğine Serhat Aksen,
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine Kenan Yılmaz,
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine, Cihad Erginay,
Türkiye'nin Panama Büyükelçiliğine İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü Lebibe Gülhan Ulutekin,