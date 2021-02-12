Başkan Erdoğan'ın Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:

"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer,

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Daimi Temsilciliğine Kerem Alkin,

