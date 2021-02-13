Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Çayeli Eğitim Fakültesi ek binasının açılışına katıldı. Başkan Erdoğan önemli mesajlar paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10'a, ardından dünyada ilk 500'e girmesini bekliyoruz.

Maalesef bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her iyi gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor. Otoyol yaparsınız ne diyorlar, 'buraya uçak mı inecek', havalimanı yaparsınız, 'buraya uzay mekiği mi inecek' derler. Uzay programı açıklarsınız, 'yapacak başka işiniz mi kalmadı' derler.

18 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık. Türkiye'nin dünü ve bugününün altında imzamız olduğu gibi, yarınını da biz inşa edeceğiz.