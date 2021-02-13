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    Başkan 'dan fakülte ek bina açılışlarında önemli açıklamalar

    Başkan , dün ile ek binasının açılışına katıldı. Başkan Erdoğan önemli mesajlar paylaştı.

    Yarını da biz insa edeceğiz

    Başkan , dün ile ek binasının açılışına katıldı. Başkan Erdoğan önemli mesajlar paylaştı.

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10'a, ardından dünyada ilk 500'e girmesini bekliyoruz.
    Maalesef bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her iyi gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor. yaparsınız ne diyorlar, 'buraya uçak mı inecek', havalimanı yaparsınız, 'buraya mi inecek' derler. açıklarsınız, 'yapacak başka işiniz mi kalmadı' derler.
    18 yılda tarihinde yapılanların katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık. 'nin dünü ve bugününün altında imzamız olduğu gibi, yarınını da biz inşa edeceğiz.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fakülte ek bina açılışlarında önemli açıklamalar