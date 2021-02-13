Türkiye'nin yenilikçi girişimleri hem dikkatleri hem de yatırımları çekiyor. Başarılarıyla da dünyada kendinden söz ettiriyor. ABD'li Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınan Peak oyun şirketi, geçen yıl Türkiye'nin ilk 'unicorn' girişimi oldu.
Girişim dünyasının son gözdelerinden olan Getir'in de bu yıl 1 milyar dolar değerlemeye ulaşması bekleniyor. İhtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde teslim etmeyi amaçlayan, Londra'ya da açılan Getir, yaptıklarıyla gündem olurken; kurucusu Nazım Salur da hikayesiyle girişimciler için örnek oluşturuyor.
PEK ÇOK SEKTÖRÜ DENEDİ
Hızlı tüketim, gemicilik, otomotiv, mobilya gibi pek çok farklı sektörde çalışan Nazım Salur, 50 yaşından sonra teknoloji sektörüne giriş yaptı.