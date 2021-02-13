KURDU BÜYÜTTÜ TANITTI SATTI

Nazım Salur gibi, Yemeksepeti.com'un kurucusu Nevzat Aydın da girişimcilik hikayesiyle gençlere örnek oluyor. Nevzat Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra San Francisco Üniversitesi'nde MBA programına devam etti. San Francisco'daki yüksek lisans eğitimi sırasında, Silikon Vadisi'ndeki start-up ortamını gözlemleme şansı yakaladı. Yemek siparişi modelleri özellikle ilgisini çekti ve Türk tüketicisine özel bir model geliştirerek, bu alanda bir girişim başlatma kararı aldı. Yemeksepeti'ni hayata geçirmek için İstanbul'a döndü. 2015 yılında Nevzat Aydın yönetimindeki Yemeksepeti.com, 589 milyon dolar karşılığında dünyanın en büyük online yemek sipariş platform Delivery Hero bünyesine katıldı. Yemeksepeti.com'un CEO koltuğunda oturan Aydın, genç girişimcilerin umut vadeden projelerine destek oluyor.