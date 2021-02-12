Netleşti! Son dakika açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Cezaevi korona izni ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevinde kalan vatandaşlara pandemi döneminde izin verilmişti. Açık cezaevinde kalan mahkumların izinleri 2 aylık dönemlerle uzatılmıştı. Son yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinleri Şubat ayı başı itibariyle sona eriyordu. Ancak konuyla ilgili yeni açıklama geldi.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Ülkemizin gündeminde bir süredir açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı ile ilgili haberler yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde sona eriyor. Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmış oldu…
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN SONA ERİYOR? 2021
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.
Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.
Açık cezaevleri izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.