Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.02.2021 00:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2021 00:57
    ABONE OL

    'tan "üç aylar" mesajı: "den niyaz ediyorum"

    , "Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini den niyaz ediyorum" açıklamasında bulundu.

    Ali Erbaş'tan üç aylar mesajı

    , yarın başlayacak recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç aylar dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    Mesajında, Müslümanların, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayları, heyecanla beklediğini ifade eden Erbaş, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi niyazında bulundu.

    "YÜCE RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUM..."
    Erbaş, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı mesajında, "Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini den niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, recep ve şaban ayını mübarek kılsın ve bizi ramazana kavuştursun." ifadelerine yer verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "üç aylar" mesajı: "Yüce Rabbimden niyaz ediyorum"