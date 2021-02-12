Ali Erbaş, yarın başlayacak recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç aylar dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, Müslümanların, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayları, heyecanla beklediğini ifade eden Erbaş, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi niyazında bulundu.





"YÜCE RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUM..."

Erbaş, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı mesajında, "Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, recep ve şaban ayını mübarek kılsın ve bizi ramazana kavuştursun." ifadelerine yer verdi.



