İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak? İstanbul kar yağışı başladı mı? İstanbul'da etkisi olması beklenen soğuk hava dalgası için peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Uzmanların tahminlerine göre; önümüzdeki günlerde etkisini gösterecek soğuk hava dalgası, tarihi 1987 kışını hatırlatacak. Peki, 1987 kışı nasıldı? İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak?
İSTANBUL KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI?
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI!
İstanbul Valiliği de resmi sitesinden bir açıklama yaptı ve İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı aksatmaması için uygulanacak önlemlere ilişkin bilgilendirme yaptı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"İlimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre "14 Şubat 2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması beklendiği, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği" bildirilmiştir.
Sıcaklıkların 15 Şubat 2021 Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.
Kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları gerekli tedbirleri almaları konusunda; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 10.11.2020 tarih ve 2020/2 Sayılı "Kış Tedbirleri Genelgesi" ile Valiliğimizin 12.10.2020 tarihli "Kış Mevsiminde Alınacak Tedbirler Konulu Genelge" ile uyarılmışlardır.
Olumsuz hava şartlarının ilimizi terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşlar, 24 saat esasına göre görev yapacaklardır.
Kar yağışı, don, buzlanmanın ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, aşağıdaki tedbirlerin uygulanması kararlaştırılmıştır.
Vatandaşlarımızın, soğuk hava, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde;
-Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından yapılan/yapılacak uyarıları takip etmeleri ve bu uyarılarda belirtilen hususlara riayet etmeleri,
-Sokakta kalan, evsiz kişilerin ALO 112, 153, 155, 156, 183 ihbar hatları veya Kaymakamlıklarımıza bildirilmesi,
-Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları,