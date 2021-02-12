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    • 12.02.2021 10:47
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin manifestosunu açıklayacak

    Heyecanla beklenen tarih yaklaşıyor. 'yi 'e taşıyacak kadroların belirlendiği 7'nci Olağan sürecinde sona gelindi. Partinin il kongresi 17 Şubat'ta, il kongresi ile 24 Şubat'ta gerçekleşecek. için tarih 24 Mart olarak planlanıyor. Başkan Erdoğan 'nda yapılacak kongrede Cumhuriyetin 100'üncü yılına ilişkin AK Parti'nin manifestosunu açıklayacak.  Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda Türkiye'nin 2023 yılında ulaşacağı hedeflere vurgu yapması bekleniyor. Büyük kongre için ön görülen 24 Mart tarihi, Erdoğan'ın 1999 yılında Cezaevine girdiği 26 Mart'ın yıl dönümü ile aynı haftaya gelmesi de AK Parti için önem taşıyor.

    Başkan Erdoğan 2023 manifestosunu açıklayacak!
    Yeni tip koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen 'nin 7'nci olağan süreci il kongreleri ile devam etti. ve kongrelerinin ardından ile süreç tamamlanacak. Kongre süreci 2019 yılının Aralık ayında belde kongreleri başlamıştı.

    AK Parti'nin kadrolarının belirlendiği kongre sürecinden bugüne kadar değişim oranı yüzde 65'i buldu. Sabah'ın haberine göre kadrolarının yenilenme süreci Ankara, İstanbul kongreleri ile büyük kongrede de aynı oranda gerçekleşmesi bekleniyor. Kovid- 19 önlemleri kapsamında Başkan Erdoğan il kongrelerini telekonferans yöntemi ile katılarak mesajlarını bu yöntemle vermişti.


    2023 HEDEFLERİNE VURGU YAPACAK
    Ankara ve İstanbul kongrelerinde ise Başkan Erdoğan'ın kongre salonuna giderek AK Parti kadrolarına mesajlarını vermesi planlanıyor. Yeni kadrolar ile birlikte Cumhuriyet'in 100'üncü yılına gidecek olan AK Parti'nin 2023 manifestosunu Başkan Erdoğan'ın büyük kongrede açıklanması bekleniyor. Büyük kongrede MKYK ve MYK üyeleri de değişecek. Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda Türkiye'nin 2023 yılında ulaşacağı hedeflere vurgu yapması bekleniyor.

    DİKKAT ÇEKEN TARİH
    Büyük kongre için ön görülen 24 Mart tarihi, Erdoğan'ın 1999 yılında Cezaevine girdiği 26 Mart'ın yıldönümü ile aynı haftaya gelmesi de AK Parti için önem taşıyor.

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