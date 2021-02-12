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    • 12.02.2021 07:49
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    SON DAKİKA: Deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte 12 Şubat iptal edilen seferler

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıların ardından gece saatleri İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu. (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

    AA
    Deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler

    İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul'da beklenen yağış ile birlikte şiddeti fırtına da etkili oluyor. Gece yarısı başlayan yağış sabahın erken saatlerine kadar aralıksız devam etti.

    BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
    (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

    İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte 12 Şubat iptal edilen seferler