SON DAKİKA: Deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte 12 Şubat iptal edilen seferler

İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul'da beklenen yağış ile birlikte şiddeti fırtına da etkili oluyor. Gece yarısı başlayan yağış sabahın erken saatlerine kadar aralıksız devam etti.



BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.