Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.02.2021 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2021 09:32
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Bakanlıktan eş zamanlı Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması: 3 bin 549'u trafikten men edildi

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığınca 22 bin 881 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı “Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 şahıs yakalandı, 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi.

    takvim.com.tr
    Bakanlık duyurdu: 3 bin 549'u trafikten men edildi

    İçişleri Bakanlığınca 22 bin 881 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması" gerçekleştirildi.

    4 bin 544 noktada gerçekleşen uygulamada; 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi, 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı.

    Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 şahıs yakalandı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı traktör ve motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün saat 10:00/18:00 saatleri arasında, 7.323 ekip ve 22.881 personelin katılımıyla 4.544 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.

        Uygulama neticesinde; çalıntı ve aranma kaydı bulunan 90 motosiklet, 74 araç, 10 traktör yakalandı. 3.549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi, 13.650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı, 1.165 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

        Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 şahıs yakalandı, 41 şahıs gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah, kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 102 paket kaçak sigara, 2.662 kg kaçak tütün 65 kg kaçak çay ele geçirildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakanlıktan eş zamanlı Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması: 3 bin 549'u trafikten men edildi