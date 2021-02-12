SON DAKİKA: Bakanlıktan eş zamanlı Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması: 3 bin 549'u trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığınca 22 bin 881 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması" gerçekleştirildi.
4 bin 544 noktada gerçekleşen uygulamada; 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi, 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı.
Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 şahıs yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı traktör ve motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün saat 10:00/18:00 saatleri arasında, 7.323 ekip ve 22.881 personelin katılımıyla 4.544 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.