



Kuzey Irak'ta gözler şimdi 2 noktaya çevrilmiş durumda. Sincar ve Kandil...

Sincar'a askeri bir operasyonu mevcut konjonktürde yalnızca Türkiye gerçekleştirebilir.

Çünkü Irak merkezi hükümeti ile Erbil yönetimi Sincar üzerinde bir anlaşmaya varsa da henüz askeri olarak PKK'yı Sincar'dan çıkarabilecek siyasi ve askeri iradeyi ortaya koyamadılar.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK'yı kalıcı olarak bölgeden çıkarma stratejisi ırak sahasını Kararlılık Harekatı'dan bu yana Türkiye'nin öncelikli gündemi arasında tutuyor. İşte bu nedenle Sincar ve Kandil'e giden kapı olan Gara'ya da büyük bir operasyon başlatıldı.