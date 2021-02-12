Kadın, yaşlı, çocuk demeden katletti terör örgütü PKK...
Yıllarca elini kolunu bağlayan prangalarından birer birer kurtulan Türkiye son operasyonları ile kan emici terör örgütü PKK'nın can damarına çöktü!
Sınırların ötesinde uzun süredir sessiz ve derinden yürütülen bir harekat var!
Kandil Harekatı...
Türkiye bu terör inini yerle bir etmeye kararlı! Hedef açık ve net!
Kandil'i terörden temizlemek. Türkiye'ye yönelik saldırıları ve terör tehdidini yok etmek.
TERÖR DEVLETİ KURULMASI ENGELLENDİ
Türkiye güney sınırlarında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör devleti kurulmasını engelledi.
Şimdi gözler Irak'ın kuzeyinde... Yani terör örgütünün kalbinde...
Yıl 2018 Kararlılık Harekatı başlatıldı.