CHP'li Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti Devleti valilerine, kaymakamlarını 'Militan' diyerek hedef aldı.
Şimşek, ''Vali militan, Kaymakam militan, Yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz.'' şeklinde skandal sözler sarf etti.
SKANDAL SÖZLERİN ARDINDAN SORUŞTURMA
Skandal sözlerin ardından CHP eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
Avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için savcılık katına çıktı.
İFADESİ ALINDI
İfadesinde, birçok programa konuk olarak katıldığını ve 22 Ocak'ta Habertürk televizyonundaki "Enine Boyuna" adlı programa konuk olduğunu belirten Şimşek, militan söyleminde bulunurken kesinlikle hakaret amacı gütmediğini söyledi.
Şimşek, program esnasında kullandığı bu kelimenin durum değerlendirmesine yönelik olduğunu belirterek, "Kesinlikle ülkemizin hiçbir yargıç, kaymakam ve valisine yönelik söylemim asla olamaz. Dosyaya sunduğum bir fotoğrafta da göreceğiniz üzere bir askerin tank üzerinde iki siyasi partinin amblemini içerir işaretini yapmaktadır. Zaten program esnasındaki söylemim bu fotoğraf üzerinden gerçekleşmiştir. Parti üyeleri siyasi işaretleri yapmakta özgürdür ve saygı duyarım. Fakat devletin kurumlarında görevli kişilerin bu şekilde bir işarette bulunması kesinlikle yanlıştır. Vali, kaymakam, yargıçlar için söylemiş olduğum militan sözcüğü herhangi bir siyasi partinin yanında siyasi parti üyesi gibi taraf olan kişilere yöneliktir." iddiasında bulundu.