Şimşek, ifade işleminin ardından İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İfade için adliyeye davet edildiğini, hemen hemen 81 ilin valisi ve kaymakamlarının hakkında dava açılmasını talep ettiklerini söyleyen Şimşek, Türkiye'de valinin, kaymakamın, yargıcın siyasallaştırılmasının istendiğini savundu.

Şimşek, "Valiler AK Parti il başkanlarıyla toplantılar yapıyor, başka bir parti yok mu? Hepsini toplayıp savcılığa takdim ettim. Militanın TDK anlamlarından biri taraf olmaktır. Benim kaymakamın, yargıcım, valim devletindir. Eğer vali, kaymakam, yargıç olarak tarafsa, evet TDK açıklamasına göre bu arkadaşlar militandır. Eğer taraf değilseler niye rahatsız oluyorlar? Neden 81 ilde düğmeye basılmış yerden dava açma koşuşturmasına giriyorlar? Bir siyasetçi olarak siyasileri, siyasetin içinde bulunanları eleştirme hakkına sahibim. Ama birileri kendilerini Hallacı Mansur gibi En'el Hak olarak görüyorlarsa, bize dokunamazsınız, bize söyleyemezseniz, ifade edemezsiniz olarak görüyorlarsa bu yanlışın en büyüğüdür." iddiasında bulundu.

Şimşek ayrıca aktif siyaset yaptığı dönemde silah alma ihtiyacı hissetmediğini ancak şimdi silah almak için başvuruda bulunduğu sözlerine ekledi.