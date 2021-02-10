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    • 10.02.2021 18:25
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    ve ları '' sözleriyle hedef alan CHP'li 'in ifadesi alındı!

    CHP'li , katıldığı bir canlı yayında Cumhuriyeti Devleti lerine, larını '' diyerek hedef almıştı. Şimşek, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

    AA
    Şimşek'in ifadesi alındı

    CHP'li Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti Devleti valilerine, kaymakamlarını 'Militan' diyerek hedef aldı.

    Şimşek, ''Vali militan, Kaymakam militan, Yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz.'' şeklinde skandal sözler sarf etti.

    SKANDAL SÖZLERİN ARDINDAN SORUŞTURMA
    Skandal sözlerin ardından CHP eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

    Avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için savcılık katına çıktı.

    İFADESİ ALINDI
    İfadesinde, birçok programa konuk olarak katıldığını ve 22 Ocak'ta Habertürk televizyonundaki "Enine Boyuna" adlı programa konuk olduğunu belirten Şimşek, militan söyleminde bulunurken kesinlikle hakaret amacı gütmediğini söyledi.

    Şimşek, program esnasında kullandığı bu kelimenin durum değerlendirmesine yönelik olduğunu belirterek, "Kesinlikle ülkemizin hiçbir yargıç, kaymakam ve valisine yönelik söylemim asla olamaz. Dosyaya sunduğum bir fotoğrafta da göreceğiniz üzere bir askerin tank üzerinde iki siyasi partinin amblemini içerir işaretini yapmaktadır. Zaten program esnasındaki söylemim bu fotoğraf üzerinden gerçekleşmiştir. Parti üyeleri siyasi işaretleri yapmakta özgürdür ve saygı duyarım. Fakat devletin kurumlarında görevli kişilerin bu şekilde bir işarette bulunması kesinlikle yanlıştır. Vali, kaymakam, yargıçlar için söylemiş olduğum militan sözcüğü herhangi bir siyasi partinin yanında siyasi parti üyesi gibi taraf olan kişilere yöneliktir." iddiasında bulundu.

        Şimşek, ifade işleminin ardından İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

        İfade için adliyeye davet edildiğini, hemen hemen 81 ilin valisi ve kaymakamlarının hakkında dava açılmasını talep ettiklerini söyleyen Şimşek, Türkiye'de valinin, kaymakamın, yargıcın siyasallaştırılmasının istendiğini savundu.

        Şimşek, "Valiler AK Parti il başkanlarıyla toplantılar yapıyor, başka bir parti yok mu? Hepsini toplayıp savcılığa takdim ettim. Militanın TDK anlamlarından biri taraf olmaktır. Benim kaymakamın, yargıcım, valim devletindir. Eğer vali, kaymakam, yargıç olarak tarafsa, evet TDK açıklamasına göre bu arkadaşlar militandır. Eğer taraf değilseler niye rahatsız oluyorlar? Neden 81 ilde düğmeye basılmış yerden dava açma koşuşturmasına giriyorlar? Bir siyasetçi olarak siyasileri, siyasetin içinde bulunanları eleştirme hakkına sahibim. Ama birileri kendilerini Hallacı Mansur gibi En'el Hak olarak görüyorlarsa, bize dokunamazsınız, bize söyleyemezseniz, ifade edemezsiniz olarak görüyorlarsa bu yanlışın en büyüğüdür." iddiasında bulundu.

        Şimşek ayrıca aktif siyaset yaptığı dönemde silah alma ihtiyacı hissetmediğini ancak şimdi silah almak için başvuruda bulunduğu sözlerine ekledi.

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        Haberler Güncel Vali ve kaymakamları 'militan' sözleriyle hedef alan CHP'li Berhan Şimşek'in ifadesi alındı!