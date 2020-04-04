Bugünkü
Takvim

'li eski vekil 'ten skandal hareket! Canlı yayında yaktı

'li eski vekil , özel bir TV kanalının canlı yayınında skandal bir harekete imza attı. CHP'li vekil, özellikle koronayla mücadele sürecinde uzmanların sürekli "uzak durun" çağrısı yapmasına rağmen canlı yayında yakarak tepki çekti. Durumu fark eden reji apar topar yayını stüdyo kameralarına verse de o anlar canlı yayına yansıdı.

  • Güncel
  • 04.04.2020 12:51
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.04.2020 13:00
ABONE OL


Özel bir TV kanalını canlı yayınlanan programına video konferans üzerinden bağlanan 'li eski milletvekili , skandal bir harekete imza attı. CHP'li vekil, milyonların gözü önünde yaktı.

REJİ APAR TOPAR MÜDAHALE ETTİ
Durumu fark eden reji, Şimşek'in görüntüsünü ekrandan çekti. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

KORONAYLA MÜCADELEDE KRİTİK ÖNEMİ VAR
Uzmanlara göre sigaradan uzak durmanın koronavirüsle mücadele sürecinde çok kritik bir önemi var. Öyle ki virüs sigara kullanan bireylerde daha büyük bir etki gösteriyor. Dünya üzerinde milyonlarca insanın sigaradan, on binlerce insanın ise koronavirüsten hayatını kaybettiği bu dönemde, CHP'li vekilin bu sorumsuz hareketi büyük tepki çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel CHP'li eski vekil Berhan Şimşek'ten skandal hareket! Canlı yayında sigara yaktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri