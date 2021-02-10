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    • 10.02.2021 08:54
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    iye astronot veya kozmonot yerine ne diyecek? Sosyal medyadan binlerce isim önerisi geldi

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan dün yaptığı tarihi açıklamasında uza vatandaşı göndereceğini açıkladı ve Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi. 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. O çağrı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığı için sosyal medyada birçok öneri paylaşıldı.

    Türkiye astronot yerine ne diyecek?

    Türkiye'nin merakla beklediği milli uzay programı kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Milli Uzay Programını başlattı. Bu kapsamda uzaya Türk vatandaşı gönderilecek.

    Amerika Birleşik Devletleri astronot, Rusya kozmonot, Çin taykonot diyor.

    Peki uzaya gidecek Türk uzay yolcusunun yerli ismi ne olacak?

    Başkan Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.

    Başkan Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. "Gökyüzüne bak ayı gör" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.
        Haberler Güncel Türkiye astronot veya kozmonot yerine ne diyecek? Sosyal medyadan binlerce isim önerisi geldi