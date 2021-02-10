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    • 10.02.2021 23:49
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    KKTC Cumhurbaşkanı 'dan net mesaj: KKTC’nin garantörü ’dir

    Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı A Haber'e özel röportaj verdi. Çarpıcı mesajlar veren Tatatar 'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek istan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.

    KKTC’nin garantörü Türkiye’dir

    KKTC Cumhurbaşkanı A Haber'e özel röportaj verdi.

    Çarpıcı mesajlar veren Tatatar 'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek istan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.

    Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
    Türkiye her zaman yanımızda oldu.

    Erdoğan'ın mesajları çok önemli.

    Egemen iki devlet modelini savunuyoruz.

    KKTC'nin garantörü Türkiye'dir.

    Federasyon'un felaket getireceğini ifade eden Tatar, "Ancak bizim şartlarımızda mümkündür." dedi.

    Türkleri KKTC'ye yama etmeye çalışmak haysiyetsizliktir.

    ESAS İŞGALCİ YUNANİSTANDIR
    Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine de tepki gösteren Tatar, "Yıllarca kan dökülmesinin sebebi Yunanistandır. Türkiye Kıbrıs'a barış getirmiştir. Esas işgalci Yunanistandır." ifadelerini kullandı.

    'ın açılmasında destekçi olan Türkiye'ye teşekkür ediyorum. için çok önemlidir ve Turizmin kalbi olacaktır.

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