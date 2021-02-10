KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel röportaj verdi.

Çarpıcı mesajlar veren Tatatar Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye her zaman yanımızda oldu.

Erdoğan'ın mesajları çok önemli.

Egemen iki devlet modelini savunuyoruz.

KKTC'nin garantörü Türkiye'dir.

Federasyon'un felaket getireceğini ifade eden Tatar, "Ancak bizim şartlarımızda mümkündür." dedi.

Türkleri KKTC'ye yama etmeye çalışmak haysiyetsizliktir.

ESAS İŞGALCİ YUNANİSTANDIR

Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine de tepki gösteren Tatar, "Yıllarca kan dökülmesinin sebebi Yunanistandır. Türkiye Kıbrıs'a barış getirmiştir. Esas işgalci Yunanistandır." ifadelerini kullandı.

Kapalı Maraş'ın açılmasında destekçi olan Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Doğu Akdeniz için çok önemlidir ve Turizmin kalbi olacaktır.