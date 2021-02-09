Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal kararda geri adım atıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumlarının itirazı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasını dikkate alan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin skandal kararını bozdu. 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, aralarında Ali Çelik'e ait olan iki şirket ile Kaynak Holding'le bağlantılı üç firmada TMSF kayyumluğu devam edecek.
YASAYA AYKIRI
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, müflis Bank Asya'nın hissedarı olan, Samanyolu TV'de yöneticilik yapan Ali Çelik hakkında FETÖ yargılamalarının devam ettiğine dikkat çekilirken, Elis Gayrimenkul A.Ş. ve Azim Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin hisselerinin tamamının silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan mahkum edilen Keleş kardeşlere ait olduğunun altı çizildi. Kayyumluk kararının kaldırılmasının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.