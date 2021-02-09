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    • 09.02.2021 07:31
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    SON DAKİKA: Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firari finans imamı 'e şirket kıyağı engellendi!

    Son dakika haberi! İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün finans imamı 'in iki şirketinden kayyumu kaldırmıştı. Şirketlerin, ağır müebbetle yargılanan FETÖ'cüye iadesinin yolunu açan bu gelişme tepkilere yol açtı. Yaşanan gelişmeler üzerine TMSF harekete geçerek karara itiraz etti. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Şirketlerde TMSF kayyumluğu devam edecek.

    Firari FETÖ'cü'ye şirket kıyağı engellendi!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal kararda geri adım atıldı.

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumlarının itirazı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasını dikkate alan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin skandal kararını bozdu. 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, aralarında Ali Çelik'e ait olan iki şirket ile Kaynak Holding'le bağlantılı üç firmada TMSF kayyumluğu devam edecek.


    YASAYA AYKIRI
    İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, müflis Bank Asya'nın hissedarı olan, Samanyolu TV'de yöneticilik yapan Ali Çelik hakkında FETÖ yargılamalarının devam ettiğine dikkat çekilirken, Elis Gayrimenkul A.Ş. ve Azim Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin hisselerinin tamamının silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan mahkum edilen Keleş kardeşlere ait olduğunun altı çizildi. Kayyumluk kararının kaldırılmasının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

        Ali Çelik'e ait olan Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi ve Kaynak Holding'le bağlantılı Azim Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Elis Gayrimenkul Sanayi A.Ş. ile Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi'nde kayyumluğun kaldırılmasına ilişkin karar bozuldu. SABAH'ın haberine göre, kararla, bu şirketlerde TMSF kayyumluğu devam edecek. 60 milyon TL'lik şirketlerin yeniden FETÖ finansmanında kullanılmasının da önüne geçildi.



        MAHKEME KARARI KALDIRDI
        Dün yayınlanan "Firari FETÖ'cüye şirket kıyağı" başlıklı haberler sonrası İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı tepkilere neden olmuştu. Yüzde 99.94 hissesi FETÖ'nün üç numaralı ismi Ali Çelik'e ait olan Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nde TMSF kayyumluğunu kaldırmıştı.

        FETÖ'nün finans üssü Kaynak Holding ile bağlantılı Azim Gayrimenkul Yatırım, Elis Gayrimenkul ile Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Şirketi'nde de kayyumluk kaldırılmıştı.

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