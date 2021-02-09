Ali Çelik'e ait olan Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi ve Kaynak Holding'le bağlantılı Azim Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Elis Gayrimenkul Sanayi A.Ş. ile Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi'nde kayyumluğun kaldırılmasına ilişkin karar bozuldu. SABAH'ın haberine göre, kararla, bu şirketlerde TMSF kayyumluğu devam edecek. 60 milyon TL'lik şirketlerin yeniden FETÖ finansmanında kullanılmasının da önüne geçildi.