İstanbul su kesintisi olan ilçeler 10 Şubat! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?

10 Şubat İstanbul su kesintisinden birçok vatandaş etkileniyor. İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor ve İSKİ duyuruları takip ediliyor. İstanbul'da birçok ilçede planlı su kesintileri gerçekleştiriliyor. Birçok mahallede yaşanan kesintiler nedeniyle İstanbul sular ne zaman gelecek sorusu gündem oldu.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 10 ŞUBAT!
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesintiİlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2021 03:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.