İstanbul su kesintisi olan ilçeler 10 Şubat! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?

10 Şubat İstanbul su kesintisinden birçok vatandaş etkileniyor. İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor ve İSKİ duyuruları takip ediliyor. İstanbul'da birçok ilçede planlı su kesintileri gerçekleştiriliyor. Birçok mahallede yaşanan kesintiler nedeniyle İstanbul sular ne zaman gelecek sorusu gündem oldu.