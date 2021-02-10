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    • 10.02.2021 10:38
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    olan ilçeler 10 Şubat! İSKİ ?

    sorusu 10 Şubat günü gündem oldu. olan ilçeler İSKİ duyurularını takip ediyor. Daha önce yapılan açıklamada; 10 Şubat Çarşamba günü birçok ilçede su kesintisi yaşanacağı belirtilmişti. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek?

    takvim.com.tr
    İstanbul su kesintisi olan ilçeler 10 Şubat! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?

    10 Şubat İstanbul su kesintisinden birçok vatandaş etkileniyor. İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor ve İSKİ duyuruları takip ediliyor. İstanbul'da birçok ilçede planlı su kesintileri gerçekleştiriliyor. Birçok mahallede yaşanan kesintiler nedeniyle İstanbul sular ne zaman gelecek sorusu gündem oldu.

    İSTANBUL SU KESİNTİSİ 10 ŞUBAT!

    Arıza Kesinti
    İlçe : Bayrampaşa
    Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah


    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 10.02.2021 09:13
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesintiİlçe : Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah


    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 10.02.2021 03:43
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Arıza Kesintiİlçe : Başakşehir
        Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
        Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
        Başlama Tarihi : 10.02.2021 10:07
        Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Arıza Kesintiİlçe : Beykoz
        Etkilenen Mahalleler : Kavacık Mah
        Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
        Başlama Tarihi : 10.02.2021 09:25
        Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        Arıza Kesintiİlçe : K.Çekmece
        Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
        Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
        Başlama Tarihi : 10.02.2021 09:30
        Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

            Arıza Kesintiİlçe : Sarıyer
            Etkilenen Mahalleler : İstinye Mah,Yeniköy Mah,Ferahevler Mah
            Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
            Başlama Tarihi : 10.02.2021 09:36
            Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

            Arıza Kesintiİlçe : Silivri
            Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
            Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
            Başlama Tarihi : 10.02.2021 09:55
            Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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            Haberler Güncel İstanbul su kesintisi olan ilçeler 10 Şubat! İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?