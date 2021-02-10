Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı geldi, havaların soğuyacağı hatta kar yağacağı duyurulunca İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. İstanbul'da 1987 kar yağışı çok yoğun olmuştu ve kimi iddialar ise bu şekilde bir yağışın olacağını söylüyor. Bu iddialar sonrasında İstanbul'da 1987 kar yağışı nasıl oldu, kar yağışı kaç gün sürdü? Sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte son dakika bilgiler…
İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki haftaya düşüşle başlayacak.
İstanbulluların bir süredir beklediği kar yağışı 14 Şubat Pazar günü itibarıyla etkisini gösterirken Pazartesi de yağışların devam edeceği tahminler arasında yer alıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir geçtiğimiz Pazartesi günü ise ahaber'e yaptığı açıklamada kar yağışı için tarih veren isimlerden biriydi.
Hava Tahmin Uzmanı Özdemir, bu haftanın hava durumu beklentilerini vatandaşlarla paylaşırken gelen verilere göre; 14-15 Şubat tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da kar yağışının etkili olacağını ifade etti.
Beklentilere göre; Hava sıcaklıkları Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi beklenirken öte yandan Cuma günü kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Birçok ilimiz Pazar ve Pazartesi günü ise kar yağışının etkisinde olacak…
1987 KAR YAĞIŞI MI YAŞANACAK?
İstanbul'un efsane olmuş, 1987 yılının Mart ayında (4 Mart-14 Mart) yaşanmış uzun soluklu kar fırtınasıdır. Kar kalınlığı şehrin bir çok noktasında 1 Mart'ta ulaşmıştı. Peki İstanbul'a 1987 yılındakine benzer bir kar mı yağacak?
Türkiye'ye gelecek ve tarihin en sert kışlarından biri başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de yaşanacak" söylentisi de bunlardan biri. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu söylentiyi yalanladı. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık periyotta 1987 yılına benzer bir kış beklemiyoruz. Bırakın bir metrelik karı, hatta hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava İstanbul'da hafta ortasına kadar 14-15 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde lokal sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Genelde ülkemizi etkileyen soğuk hava Balkanlar'dan geldiği için öyle deniyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu soğuk hava dalgası olmayacak" ifadeleri kullanıldı.
Şubat ayında başlayıp, Mart ayına kadar devam eden 1987 kışı İstanbul'u vurup geçmişti. İstanbul'da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu.