Cevdet Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Cevdet Kılıç biyografisi nasıl?

Cevdet Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Cevdet Kılıç biyografisi nasıl? Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kılıç'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem olmuştu. Peki Cevdet Kılıç kimdir?
CEVDET KILIÇ KİMDİR?
Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili olarak "Gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz" ifadelerini kullanmıştı.
Cevdet Kılıç 1971 yılında Artvin'de dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.
Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.
Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 1999 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör unvanını almıştır. Akademik, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler kaleme almıştır.