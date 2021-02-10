Cevdet Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Cevdet Kılıç biyografisi nasıl?

Cevdet Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Cevdet Kılıç biyografisi nasıl? Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kılıç'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem olmuştu. Peki Cevdet Kılıç kimdir?