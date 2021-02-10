14 Şubat Sevgililer Günü'nde her yıl çiftler kutlama yapıyor. Özel ve anlamlı bir gün olan 14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyor. Peki 14 Şubat yasak var mı? 12-13-14 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularının cevabı araştırılıyor. Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala yasağın olup olmadığı sorgulanıyor.
14 ŞUBAT YASAK VAR MI?
14 Şubat Pazar gününe denk gelen Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı olacak.
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE SİPARİŞ VERİLİR Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.