14 Şubat Sevgililer Günü'nde her yıl çiftler kutlama yapıyor. Özel ve anlamlı bir gün olan 14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyor. Peki 14 Şubat yasak var mı? 12-13-14 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularının cevabı araştırılıyor. Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala yasağın olup olmadığı sorgulanıyor.