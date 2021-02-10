e-Nabız koronavirüs aşı sorgulama ekranı! 2023 SMS ile aşı sırası nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden en sık araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Şu sıralar tüm Türkiye'nin gündeminde aşılama takvimi yer alıyor. Koronavirüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar nasıl randevu alabilir? Koronavirüs aşısının ne zaman vurulacağı büyük merak konusu, öncelikle olarak sağlık çalışanları aşı olmaya başladı. Peki 75 yaş üstü aşılaması tamamlandı mı? İşte ayrıntılar…
E-NABIZ KORONAVIRÜS AŞI SORGULAMA EKRANI
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.