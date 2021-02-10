Daha önceki yıllarda bu gibi afet durumlarında anında müdahale eden İstanbul İtfaiyesi bu sefer sebep göstermeksizin arayıp yardım isteyen vatandaşlara, "Bizim böyle bir çalışmamız yok, ilçe belediyesini arayın" cevabı verdiği iddia edildi.