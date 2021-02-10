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    • 10.02.2021 15:48
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    Son dakika: Darbe imasında bulunan eski Genelkurmay Başkanı ifade verdi

    Son dakika haberine göre eski Genelkurmay Başkanı , 4 Ocak'ta bir gazetede yeni çıkan kitabının yaptığı söyleşisinde kullandığı sözler nedeniyle ’nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi.

    İlker Başbuğ ifade verdi

    Eski Genelkurmay Başkanı bir gazeteye verdiği röportajda, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu" demişti.


    Başbuğ'un bu sözleri sonrasında , "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı. Başbuğ soruşturma kapsamında bugün adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Başbuğ, avukatı İlkay Sezer'in avukatının Twitter hesabından bir basın açıklaması yaptı.

    Açıklamada kitabının 1961-1980 dönemini anlattığını söyleyen Başbuğ, "Bu kitap o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirilmektedir. 4 Ocak 2021 günü bir gazetede bu kitabın tanıtımıyla ilgili bir söyleşim yayınlandı. Bu nedenlerle bu suç duyurularına itibar etmiyorum. Bu inançla da bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne ve kendime olan saygımın doğal sonucudur" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Darbe imasında bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade verdi