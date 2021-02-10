Tulpar fırtınası nedir? Tulpar fırtınası ne demek? Tulpar ne zaman başlayacak?

TULPAR FIRTINASI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Türkiye'ye geleceği konuşulan ve "Tulpar Fırtınası" olarak adlandırılan bu soğuk hava dalgasının henüz rotasının tam olarak kesinleşmediği ancak bu durum için iki ihtimal bulunduğu söyleniyor. Bunlardan ilki, soğuk hava dalgasının İtalya ve Balkanlar üzerinde çoğalarak Türkiye'yi pas geçmesi.

Diğer bir ihtimal de olağan gücü ile Türkiye'ye gelmesi. Şayet bu durum gerçekleşir ve Tulpar soğuk hava dalgası ülkemize gelirse çoğu şehir kar altında kalabilir ve bununla beraber de kar kalınlığı ile soğuk hava rekorları da kırılabilir.