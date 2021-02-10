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    • 10.02.2021 14:19
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    nedir? ? ?

    ne demek? ? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Balkanlar üzerinden gelen ve Tulpar fırtınası adı verilen soğuk hava dalgasının Türkiye'ye uğrayıp uğramayacağı merak ediliyor. Tulpar Fırtınası ekstrem bir hava koşulu olarak nitelendiriliyor.

    takvim.com.tr
    Tulpar fırtınası nedir? Tulpar fırtınası ne demek? Tulpar ne zaman başlayacak?

    Tulpar fırtınası nedir? Tulpar fırtınası ne demek? Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat Cumartesi gecesi hava sıcaklıklarının 15 derece kadar düşeceği belirtiliyor. Bu nedenle Tulpar fırtınası arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.

    TULPAR FIRTINASI NEDİR?

    Tulpar Fırtınası; ender şekilde görülen ve çok kuvvetli soğukları içerisinde barındıran bununla beraber de ekstrem hava koşullarına neden olan bir soğuk hava dalgasıdır.

    TULPAR FIRTINASI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

    Türkiye'ye geleceği konuşulan ve "Tulpar Fırtınası" olarak adlandırılan bu soğuk hava dalgasının henüz rotasının tam olarak kesinleşmediği ancak bu durum için iki ihtimal bulunduğu söyleniyor. Bunlardan ilki, soğuk hava dalgasının İtalya ve Balkanlar üzerinde çoğalarak Türkiye'yi pas geçmesi.

    Diğer bir ihtimal de olağan gücü ile Türkiye'ye gelmesi. Şayet bu durum gerçekleşir ve Tulpar soğuk hava dalgası ülkemize gelirse çoğu şehir kar altında kalabilir ve bununla beraber de kar kalınlığı ile soğuk hava rekorları da kırılabilir.

        Tropikal bir soğuk hava dalgası olan Tulpar'ın şu anda ülkemizi etkileme ihtimali yüzde 60 civarında. 10 Şubat tarihinde Doğu Avrupa ülkelerini vurması beklenen Tulpar soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkileme tarihi ise 13 Şubat olarak tahmin ediliyor.

        YURDA KARA KIŞ GELİYOR

        Beklenen soğuk hava dalgası cuma gününden itibaren yaklaşık 10-12 gün boyunca yurt genelinde etkili olacak.

        Soğuk hava, önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günü şiddetli daha da artıracak. Beklenen şiddetli soğukların etkisiyle; Antalya ve KKTC'ye bile kar yağabileceği tahmin ediliyor.

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