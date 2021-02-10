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    • 10.02.2021 20:00
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    65 ve 70 yaş üstü başladı mı? 65 ve ? Bakan Koca açıkladı!

    65 ve 70 yaş üstü başladı mı sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 65 ve 70 yaş üstü vatandaşların aşılarının ne zaman başlayacağını açıkladı. Peki, 65 ve 70 yaş üstü aşı başladı mı? 65 ve ? İşte detaylar...

    65 ve 70 yaş üstü koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

    Son dakika haberi... Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. 65 yaş ve 70 yaş üstü koronavirüs aşısının sisteme tanımlanacağı tarih de duyuruldu. Peki, 65 ve 70 yaş üstü aşı başladı mı? 65 ve 70 yaş üstü koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    65 VE 70 YAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak." ifadelerini kullandı.

    İşte son gelişmeler ve açıklamalar;

    Denizli Valiliği, Kovid-19 yayılmasını önlemek amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandığını belirtti.

    Konya Valiliği ise üç ayların başlamasıyla kutlanan "şivlilik" etkinliklerinin, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılmamasına karar verildiğini bildirdi.

    "İL BAZINDA 7 GÜNLÜK VAKA SAYILARININ ORTALAMASI CANLI OLARAK YAYINLANACAK"

    Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak." dedi.

    Koca, "Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir." diye belirtti.

        "HEDEF, NÜFUSUMUZUN EN AZ YÜZDE 60'ININ AŞILANMASINI SAĞLAMAK"

        Bakan Koca, "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

        Koca, "Hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum." diye konuştu.

        Sağlık Bakanı Koca, Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmak için sisteme tanımlanacağını bildirdi.

        Koca, yerli aşıya ilişkin, "Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz 2 insan deneylerinin gönüllüleri aşılanmaya başlandı." dedi.

        "100 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI İÇİN ANLAŞMALAR TAMAMLANDI"

        Bakan Koca, Türkiye'nin yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin ettiğini ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladığını belirtti.

        Koca, "Bilim Kurulumuzun tavsiyesi, kısıtlamaların hafifletilmesinde acele edilmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde." diye konuştu.

        Sağlık Bakanı Koca, "Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kovid-19'la mücadelede yeni bir tedbir ilavesinin şu an öneri olarak düşünülmediğini belirten Koca. var olan tedbirlerin devamının önerildiğini söyledi.

        Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız." diye belirtti.

        "3758 ÖRNEKTEN 416'SININ TÜM GENOM SEKANSI İNCELENDİ"

        Koca, "3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi." dedi.

        Bakan Koca, "Bilim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla Şehir Hastanemizde ikinci doz aşımızı toplantıdan önce yaptırdık." ifadelerini kullandı.

            FİLYASYON REHBERİ GÜNCELLENDİ

            Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele sürecinde, virüsün mutasyona uğraması üzerine, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde" güncelleme yapıldı.

            Dünyada görülen mutasyonlu virüsler nedeniyle bu dönemin, hastaların mümkün olabildiğince odalarda tek olarak yatırılması önerisine yönelik maddenin eklendiği rehberde, "Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir." bilgisi paylaşıldı.

            YURT GENELİNDEKİ KOVİD-19 İLE İLGİLİ GELİŞMELER

            Ordu ve Kırklareli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 195 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

            Eskişehir'de 40 haneli apartmanda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
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            Haberler Güncel 65 ve 70 yaş üstü aşı başladı mı? 65 ve 70 yaş üstü koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Bakan Koca açıkladı!