"100 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI İÇİN ANLAŞMALAR TAMAMLANDI"

Bakan Koca, Türkiye'nin yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin ettiğini ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladığını belirtti.

Koca, "Bilim Kurulumuzun tavsiyesi, kısıtlamaların hafifletilmesinde acele edilmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadelede yeni bir tedbir ilavesinin şu an öneri olarak düşünülmediğini belirten Koca. var olan tedbirlerin devamının önerildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız." diye belirtti.