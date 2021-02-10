Son dakika haberi... Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. 65 yaş ve 70 yaş üstü koronavirüs aşısının sisteme tanımlanacağı tarih de duyuruldu. Peki, 65 ve 70 yaş üstü aşı başladı mı? 65 ve 70 yaş üstü koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
65 VE 70 YAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak." ifadelerini kullandı.
İşte son gelişmeler ve açıklamalar;
Denizli Valiliği, Kovid-19 yayılmasını önlemek amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandığını belirtti.
Konya Valiliği ise üç ayların başlamasıyla kutlanan "şivlilik" etkinliklerinin, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılmamasına karar verildiğini bildirdi.
"İL BAZINDA 7 GÜNLÜK VAKA SAYILARININ ORTALAMASI CANLI OLARAK YAYINLANACAK"
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak." dedi.
Koca, "Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir." diye belirtti.