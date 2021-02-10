2021 resmi tatil günleri ve dini günler listesi açıklandı ve araştırılanlar arasında yer aldı. 2021 Ramazan ve Kurban Bayramı hafta içine mi hafta sonuna mı denk geliyor, vatandaşlar kaç gün tatil yapma fırsatı bulacak? Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? 2021 Resmi Tatiller Takvimi haberimizde yer alıyor.
2021 RESMİ TATİLLER
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
2021'de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
1 Mayıs, 2009'da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.