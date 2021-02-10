"Yoğuuuurt! Yoğurtçu geldiiii." Türkler'de yoğurt, çok eskiden beri tedavide kullanılıyordu zaten. "Günde üç öğün, birer kase..." Birkaç günde hasta sapasağlam ayaktaydı. Carasso sabah ilk iş olarak bodrumu temizledi. Yoğurt imalathanesine çevirdi. Yakın yerlerden süt getirtti. Gerisi kolaydı.