Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    100 yıl önce 'da eczanelerde ilaç olarak satılan yoğurdu dünyaya tanıtan kimdi?

    100 yıl önce yoğurdun ’daki eczanelerde ilaç olarak satıldığını biliyor muydunuz? Peki, ’in yüzyıllardır sofrasından eksik etmediği yoğurdu dünyaya tanıtan kimdi?

    Yoğurt

    Fransa Kralı I. François, şiddetli bir bağırsak enfeksiyonu geçirdi. Kendisini himaye eden Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul'dan bir yoğurtçu gönderdi. Kral, iyileşti. Yoğurtçu da geri geldi.

    1500'lerin ortalarında Avrupa henüz yoğurdu tanımıyordu. 20'nci yüzyıla gelindiğinde Balkanlar karıştı. Selanik'te yaşayan Yahudi aileler de çil yavrusu gibi dağıldı.

    Dr. İzak Karasu da atalarının 400 yıl önce sürüldüğü İspanya'ya gitmek zorunda kaldı. Barcelona'ya yerleşti. Adını İsaac Carasso olarak değiştirdi. Muayene açıp müşteri bekledi. 1. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru yoksulluk ve salgın hastalıklar baş gösterdi. Müthiş ilaç sıkıntısı vardı. Özellikler çocuklar bağırsak enfeksiyonundan perişandı.

        Aileler umutsuz, tıp çaresizdi. Dr. Carasso, bir gece derin düşüncelere dalarken, Selanik'i hatırladı. Her sabah kapının önünden geçen Arnavut yoğurtçuların haykırışları kulaklarında çınladı.

        "Yoğuuuurt! Yoğurtçu geldiiii." Türkler'de yoğurt, çok eskiden beri tedavide kullanılıyordu zaten. "Günde üç öğün, birer kase..." Birkaç günde hasta sapasağlam ayaktaydı. Carasso sabah ilk iş olarak bodrumu temizledi. Yoğurt imalathanesine çevirdi. Yakın yerlerden süt getirtti. Gerisi kolaydı.

        Yoğurt mayalamayı zaten biliyordu. 1919'da üretime geçti. Oğlu Daniel'den hareketle Danone markasını seçti. Öncelikle ilaç olarak tanıtıp eczanelere gönderdi. Küçük kavanozlardaki ürünleri peynir ekmek gibi satılıyordu.

            İşte Avrupa'nın yoğurtla tanışması böyle gerçekleşti. Gerisi, o küçük Daniel'in yaptığı hamlelerle ilerleyen bir gıda devinin ayak sesleriydi. Bugün sütten yoğurda, sudan bebek mamasına kadar tüm dünyada faaliyet gösteren şirketler topluluğunun yükselişiydi.

            2. ABDÜLHAMİD'İN HAL'İNDE GÖREV ALDI
            1909'da Sultan Abdülhamid'e görevinin sona erdiğini (hal') bildiren Meclis heyetinin sözcüsü Emanuel Karasu'ydu. Selanikli Yahudi bir avukattı. Osmanlı topraklarında Mason localarını örgütledi. İttihat-Terakki'ye destek verdi.

            Aynı zamanda İtalyan vatandaşı olduğu sonradan öğrenildi. Yoğurttan bir imparatorluk kuran İzak Karasu da işte o avukatın küçük kardeşiydi.

                YOĞURT İMPARATORLUĞU
                Şirket değeri 30 milyar euro
                5 kıtada 100 bin çalışan


                18 ülkede 48 yoğurt fabrikası
                13 ülkede 97 su şişeleme fabrikası
                21 ülkede 53 bisküvi ve kahvaltı ürünleri fabrikası
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Güncel 100 yıl önce Avrupa'da eczanelerde ilaç olarak satılan yoğurdu dünyaya tanıtan kimdi?