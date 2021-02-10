Fransa Kralı I. François, şiddetli bir bağırsak enfeksiyonu geçirdi. Kendisini himaye eden Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul'dan bir yoğurtçu gönderdi. Kral, iyileşti. Yoğurtçu da geri geldi.
1500'lerin ortalarında Avrupa henüz yoğurdu tanımıyordu. 20'nci yüzyıla gelindiğinde Balkanlar karıştı. Selanik'te yaşayan Yahudi aileler de çil yavrusu gibi dağıldı.
Dr. İzak Karasu da atalarının 400 yıl önce sürüldüğü İspanya'ya gitmek zorunda kaldı. Barcelona'ya yerleşti. Adını İsaac Carasso olarak değiştirdi. Muayene açıp müşteri bekledi. 1. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru yoksulluk ve salgın hastalıklar baş gösterdi. Müthiş ilaç sıkıntısı vardı. Özellikler çocuklar bağırsak enfeksiyonundan perişandı.