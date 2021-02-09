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    Trump'ın "Ivanka'yla evlen" talebini reddetti aşkı Gisele'i seçti: başarısıyla rakiplerini ezdi

    oyuncusu , başarısıyla rakiplerini ezdi geçti. Kısa sürede 200 milyon doları aşkın servet elde etti. Bir dönem Trump’ın “Ivanka’yla evlen” talebini reddetti. Aşkı Gisele’i seçti. Tom Brady, geçtiğimiz yıl 32 milyon dolar kazandı. Çiftin 'ta 20 milyon dolarlık malikanesi var. 22 bin metrekarelik evde 8 yatak odası, altı araba garajı ve şarap mahzeni bulunuyor.

    Şansı Gisele

    Dünya nefeslerini tuttu, önceki gece ABD'de gerçekleşen Süper Bowl etkinliğine kilitlendi! Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs'i 31-9 mağlup etti. 18 yıl sonra şampiyonluğu göğüsledi. Takıma yeni transfer olan efsanevi Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady, 10. kez katıldığı etkinlikte performansıyla nefes kesti. Şampiyonluğun ardından eşi Gisele Bündchen'e ve çocuklarına sarılan Brady'nin başarısı, tesadüf değildi.

    IVANKA'YI İSTEMEDİ
    Tam bir golf tutkunu olan 43 yaşındaki Tom Brady'nin yolu, yıllar önce ABD eski başkanı Trump ile kesişti. İkilinin arkadaşlığı herkesin dilindeydi. Trump, Brady'den çok etkilendi. Hatta kızı Ivanka'yı Tom Brady ile evlendirmek istedi. Bu fikrini, ilk eşi Ivana'ya söyledi. Ivanka ve Brady arasında çöpçatanlık yapmak isteyen Trump'ın çabaları sonuç vermedi.

    Efsane oyuncu Brady, Ivanka'yı reddetti! Ivanka da Kushner ile evlendi. Yıllardır kızını Tom ile evlendirememenin acısını yaşayan Trump, hayal kırıklığını "Damadım olabilirdi, onun yerine elimde Jared Kushner var. Kushner, Brady'nin kolunun yarısı kadar" sözleriyle dile getirdi!



        Tom, 2009'da Gisele ile evlendi. Güzelliği ile büyüleyen Victoria's Secret meleği, eşinin Trump ile yakın olmasını istemedi. 2016'daki başkanlık seçiminde Tom'un Başkan Trump'a destek verdiği iddia edildi. Ancak top model iddialarla ilgili "kesinlikle yalan" dedi.

        KOMŞU OLDULAR
        Ivanka, reddedilmeyi hazmedemedi. Başkan danışmanlığı görevi bitince eşi Kushner ile Miami'ye gitti. Eski flörtünün evinin olduğu Indian Creek Adası'na göz dikti! Tom ve Gisele'in evine çok yakın bir konumda arazi alıp tam 30 milyon dolar ödedi.

        MIAMI
        Tom ve Gisele'in Miami'deki Indian Creek Adası yani Milyarderlerin Sığınağı'nda 17 milyon dolarlık evleri var. Ev, 5 bin 172 metrekarelik alana yayılıyor. Beş yatak odası, beş banyosu bulunuyor.

            NEW YORK
            Brady ve Bündchen'in New York'un Manhattan bölgesinde lüks bir apartman dairesi var. Evin değeri 3.6 milyon dolar. Daire, Tom'un da uğurlu sayısı olan 12. katta bulunuyor.

            MONTANA
            Tam bir golf tutkunu olan Tom Brady, Montana'daki golf kulübüne katılmak için tam 400 bin dolar ödedi. Ayrıca her yıl 41 bin 500 dolar da aidat veriyor.

            LÜKS ARABA TUTKUNU
            TOM Brady, arabalara olan tutkunuyla biliniyor.
            2009 LEXUS RX HİBRİT: Çevre dostu arabasını çok seviyor. Bu aracı daha çok eşi Gisele kullanıyor.


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