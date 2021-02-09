IVANKA'YI İSTEMEDİ

Tam bir golf tutkunu olan 43 yaşındaki Tom Brady'nin yolu, yıllar önce ABD eski başkanı Trump ile kesişti. İkilinin arkadaşlığı herkesin dilindeydi. Trump, Brady'den çok etkilendi. Hatta kızı Ivanka'yı Tom Brady ile evlendirmek istedi. Bu fikrini, ilk eşi Ivana'ya söyledi. Ivanka ve Brady arasında çöpçatanlık yapmak isteyen Trump'ın çabaları sonuç vermedi.