Dünya nefeslerini tuttu, önceki gece ABD'de gerçekleşen Süper Bowl etkinliğine kilitlendi! Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs'i 31-9 mağlup etti. 18 yıl sonra şampiyonluğu göğüsledi. Takıma yeni transfer olan efsanevi Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady, 10. kez katıldığı etkinlikte performansıyla nefes kesti. Şampiyonluğun ardından eşi Gisele Bündchen'e ve çocuklarına sarılan Brady'nin başarısı, tesadüf değildi.
IVANKA'YI İSTEMEDİ
Tam bir golf tutkunu olan 43 yaşındaki Tom Brady'nin yolu, yıllar önce ABD eski başkanı Trump ile kesişti. İkilinin arkadaşlığı herkesin dilindeydi. Trump, Brady'den çok etkilendi. Hatta kızı Ivanka'yı Tom Brady ile evlendirmek istedi. Bu fikrini, ilk eşi Ivana'ya söyledi. Ivanka ve Brady arasında çöpçatanlık yapmak isteyen Trump'ın çabaları sonuç vermedi.
Efsane oyuncu Brady, Ivanka'yı reddetti! Ivanka da Kushner ile evlendi. Yıllardır kızını Tom ile evlendirememenin acısını yaşayan Trump, hayal kırıklığını "Damadım olabilirdi, onun yerine elimde Jared Kushner var. Kushner, Brady'nin kolunun yarısı kadar" sözleriyle dile getirdi!