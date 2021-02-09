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    • 09.02.2021 12:25
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    Son dakika: Yerli zırhlı Ejder’e hava topu desteği! Mehmetçik'in gözdesi Ejder artık yok edici olarak sahada!

    ’nin savunma sanayiinde yerli ve milli silahlar geliştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda araç üstü 120 milimetre havan sisteminin entegrasyonu gerçekleştirilen , ve jandarma personelinin yanı sıra yurt dışındaki kullanıcıların da operasyonel ihtiyacını karşılayacak. Ejder Yalçın zırhlı araç ailesinin yeni konfigürasyonu olan 120 milimetre havan aracında, 'ın Alkar 120 milimetre havan sistemi kullanıldı. kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı.

    Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Ejder Yalçın 4x4'e yeni görev kabiliyeti kazandırdı.

    Edinilen bilgiye göre, Nurol Makina, 4x4 segmentinde yer alan zırhlı araçların, özgün tasarımı ve üretimini gerçekleştiriyor. Nurol Makina'nın ürün ailesi Ejder Toma, Ejder Yalçın, Ejder Kunter, Ilgaz ve Yörük araçlarından oluşuyor.

    Bugüne kadar yurt içi ve dışında kullanıcılara farklı konfigürasyonlarda çok sayıda Ejder Yalçın teslim eden Nurol Makina, havan aracı konfigürasyonunu da kullanıcılara sunmaya hazır hale getirdi. Araç üstü 120 milimetre havan sisteminin entegrasyonu gerçekleştirilen Ejder Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma personelinin yanı sıra yurt dışındaki kullanıcıların da operasyonel ihtiyacını karşılayacak.

    Sahip olduğu yüksek koruma yeteneği, üstün hareket kabiliyeti ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkati çeken Ejder Yalçın zırhlı araç ailesinin yeni konfigürasyonu olan 120 milimetre havan aracında, ASELSAN'ın Alkar 120 milimetre havan sistemi kullanıldı. Ejder Yalçın havan aracı kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı.

    Konvansiyonel ve asimetrik harekat ortamlarında komando, piyade, motorlu ve mekanize piyade birliklerinin görmeden ateş desteği ihtiyacını karşılayabilecek Ejder Yalçın Havan Aracı içinde 120 milimetre havan silahı, yarı otomatik mühimmat yükleme sistemi, mühimmat depolama sistemi ve atış kontrol sistemi bulunuyor.

        Aracın yüksek stabilitesi, vuruşların yüksek hassasiyetle yapılmasına imkan sağlıyor. Ejder Yalçın Havan Aracı her türlü arazide sahip olduğu yüksek hareket kabiliyeti sayesinde, atış sonrasında süratle ve emniyetle yer değiştirebiliyor. Böylece aracın düşman unsurlar tarafından tespit edilmesi zor hale geliyor. "İleri gözetleyici aracı" olarak da görev yapma kabiliyetine sahip Ejder Yalçın Keşif Gözlem Aracı konfigürasyonu ile koordinasyon içinde, büyük hassasiyetle tespit edilen hedefler, Ejder Yalçın Havan Aracı tarafından etkili şekilde ateş altına alınabiliyor.


        HAVA SAVUNMADAN MAYIN TESPİTİNE
        Muharebe sahasında kendini kanıtlamış Ejder Yalçın'ın farklı konfigürasyonları arasında hava savunma aracı, komuta-kontrol aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı, mayın/el yapımı patlayıcı tespit-imha aracı, ambulans, radar aracı, jammer (sinyal kesici) aracı, KBRN aracı, anti-tank güdümlü füze aracı, keşif gözlem aracı, sınır gözetleme ve güvenlik aracı yer alıyor.

        Nurol Makina, uluslararası kullanıcıları ile imzaladığı sözleşmeler doğrultusunda, ilave ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerek kullanıcıdan gelen geri beslemeler gerekse teknolojik gelişmelere cevap verecek şekilde farklı faydalı yüklerin entegre edildiği konfigürasyonlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



        Şirket, kullanıcılarına sağladığı sürekli eğitim ve dünyanın birçok yerinde kurduğu servis ağıyla araçlarının bakım gerektirdiği durumlarda kısa süre içinde müdahale edebiliyor. Araçların performansı ve Nurol Makinanın satış sonrası hizmet desteğinden memnun kalan kullanıcılar, bir önceki sözleşmenin opsiyonlarından bağımsız yeni siparişler vermeye devam ediyor.

            ÜSTÜN KORUMA ÖZELLİKLERİ
            Kinetik enerjili mermilere karşı yüksek koruma
            El yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın patlamalarına karşı yüksek koruma
            «Bird Cage» opsiyonu ile roket saldırılarına karşı üstün koruma
            İlave cıvatalanabilir zırh plakaları ile arttırılabilir balistik koruma seçenekleri
            "V" yapılı gövde tasarımı ile mayın patlamalarına karşı koruma
            Mayın patlaması şokunu sönümleyen askılı koltuk ve yüzer taban sistemleri

            OPSİYONEL ÖZELLİKLER
            Hidrolik tahrikli kurtarma vinci.
            İçeriden Kumandalı Silah İstasyonu
            Manuel Kumandalı Silah İstasyonu
            Sis Havanları/Bomba Atar
            Gündüz/Gece Görüş Sistemleri
            Personel bölmesi infilak Bastırma ve Yangın Söndürme Sistemi
            Arka Rampa

            TEMEL ARAÇ ÖZELLİKLERİ
            Personel 11 kişiye kadar
            Uzunluk 5421 mm
            Genişlik 2486 mm
            Yükseklik 2300 mm
            Karın Altı Yüksekliği 400 mm
            Aks Açıklığı 3100 mm
            Muharebe Ağırlığı 12.000 -14.000 kg
            Hız 110 km/saat
            Menzil 600 km
            Motor Cummins
            Azami Güç 300 BG@2,100 Rpm
            İvmelenme 0 – 40 km/s 6 sn
            Süspansiyon Spiral Yay ve Amortisör, Alt&Üst Kola Sahip Tam Bağımsız Süspansiyon Sistemi


                Dik Engel Aşma 0.5 m
                Hendek Atlama 1.1 m
                Sudan Geçiş 0.7 m
                Meğil Tırmanma %70
                Yan Eğim %30
                Dönüş Yarıçapı 7.5 m
                Silah Sistemleri Opsiyonel olarak;
                – 7.62 mm Mak.Tf.
                – 12.7 mm. Mak Tf.
                – 25, mm uçaksavar.
                – 40 mm. otomatik bomba atar ile teçhiz edilebilmektedir.
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                Haberler Güncel Son dakika: Yerli zırhlı Ejder’e hava topu desteği! Mehmetçik'in gözdesi Ejder artık yok edici olarak sahada!