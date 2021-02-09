Son dakika: Yerli zırhlı Ejder’e hava topu desteği! Mehmetçik'in gözdesi Ejder artık yok edici olarak sahada!

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Ejder Yalçın 4x4'e yeni görev kabiliyeti kazandırdı.
Edinilen bilgiye göre, Nurol Makina, 4x4 segmentinde yer alan zırhlı araçların, özgün tasarımı ve üretimini gerçekleştiriyor. Nurol Makina'nın ürün ailesi Ejder Toma, Ejder Yalçın, Ejder Kunter, Ilgaz ve Yörük araçlarından oluşuyor.
Bugüne kadar yurt içi ve dışında kullanıcılara farklı konfigürasyonlarda çok sayıda Ejder Yalçın teslim eden Nurol Makina, havan aracı konfigürasyonunu da kullanıcılara sunmaya hazır hale getirdi. Araç üstü 120 milimetre havan sisteminin entegrasyonu gerçekleştirilen Ejder Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma personelinin yanı sıra yurt dışındaki kullanıcıların da operasyonel ihtiyacını karşılayacak.
Sahip olduğu yüksek koruma yeteneği, üstün hareket kabiliyeti ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkati çeken Ejder Yalçın zırhlı araç ailesinin yeni konfigürasyonu olan 120 milimetre havan aracında, ASELSAN'ın Alkar 120 milimetre havan sistemi kullanıldı. Ejder Yalçın havan aracı kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı.
Konvansiyonel ve asimetrik harekat ortamlarında komando, piyade, motorlu ve mekanize piyade birliklerinin görmeden ateş desteği ihtiyacını karşılayabilecek Ejder Yalçın Havan Aracı içinde 120 milimetre havan silahı, yarı otomatik mühimmat yükleme sistemi, mühimmat depolama sistemi ve atış kontrol sistemi bulunuyor.