Son dakika: Yerli zırhlı Ejder’e hava topu desteği! Mehmetçik'in gözdesi Ejder artık yok edici olarak sahada!

Edinilen bilgiye göre, Nurol Makina, 4x4 segmentinde yer alan zırhlı araçların, özgün tasarımı ve üretimini gerçekleştiriyor. Nurol Makina'nın ürün ailesi Ejder Toma, Ejder Yalçın, Ejder Kunter, Ilgaz ve Yörük araçlarından oluşuyor.



Bugüne kadar yurt içi ve dışında kullanıcılara farklı konfigürasyonlarda çok sayıda Ejder Yalçın teslim eden Nurol Makina, havan aracı konfigürasyonunu da kullanıcılara sunmaya hazır hale getirdi. Araç üstü 120 milimetre havan sisteminin entegrasyonu gerçekleştirilen Ejder Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma personelinin yanı sıra yurt dışındaki kullanıcıların da operasyonel ihtiyacını karşılayacak.