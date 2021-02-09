Türkiye'de ilk kez kullanıldı! İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen an





Takip altındaki kuryeler üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, zanlıların uyuşturucu maddeleri yutarak Türkiye'ye soktukları anlaşıldı. Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan "yutucu tespit cihazı" ile kontrol edilen şüphelilerin midelerinde uyuşturucu madde yoğunluğu tespit edildi.