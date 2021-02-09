İrfan Fidan kimdir, nereli? Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan biyografisi nasıl?

İrfan Fidan, 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu ve 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak iş başı yaptı. HSK Genel Kurulu tarafından İrfan Fidan, 27 Ekim 2020 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi.

Son olarak İrfan Fidan, 2021 yılının Ocak ayında yapılacak olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunda yapılacak seçimde aday oldu.