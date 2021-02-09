İzmir'in Urla ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.30 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.29 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.







KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.09 10:30:33 37.7492 26.3808 5.0 -.- 4.3 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.02.09 10:15:04 37.1922 28.6965 7.7 -.- 2.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.02.09 08:49:36 36.9565 27.3537 10.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.09 08:23:40 39.3117 40.7425 5.2 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.02.09 08:07:00 39.1248 36.0923 7.0 -.- 2.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.09 07:27:55 38.9510 26.0327 3.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.09 07:11:45 37.8492 26.8805 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 07:07:53 39.1150 36.0890 2.1 -.- 3.1 3.0 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.09 07:02:02 38.3248 38.7553 11.7 -.- 2.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.09 06:43:03 38.2968 38.8000 18.8 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.09 05:32:40 38.1350 25.9177 5.0 -.- 2.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 05:27:00 38.2950 38.7032 5.0 -.- 2.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2021.02.09 05:10:23 40.4962 33.5328 7.4 -.- 2.7 -.- GOLEZ-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel

2021.02.09 04:40:52 39.6192 38.3060 16.7 -.- 2.1 -.- AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) İlksel

2021.02.09 03:45:43 39.1452 36.1008 7.2 -.- 1.3 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.09 03:40:46 36.8643 27.6117 29.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

AFAD SON DEPREMLER



