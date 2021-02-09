Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.02.2021 07:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2021 07:47
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Deniz ulaşımına fırtına engeli! ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

    Son dakika haberine göre, Deniz Otobüsleri () ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan lerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

    AA
    Deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler

    Deniz Otobüsleri () ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

    Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, lodos nedeniyle saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.


    BURSA DENİZ OTOBÜSLERİNİN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
    lerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

    BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi