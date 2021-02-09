Türkiye'nin Uzay Programı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nın bugün tanıtılacak.

'Uzay insanı' yetiştirmenin yanı sıra fırlatma sistemi, altyapı gibi somut projelerin programda yer alacağı düşünülüyor.

Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de Başkan Erdoğan'ın yayımladığı kararname ile kuruldu. Ocak 2019'da yapılan ilk toplantıda ise Milli Uzay Programı'nın yol haritası oluşturuldu.





10 YILLIK ÇERÇEVE ÇİZİLECEK

Milli Uzay Programı'nın 10 yıllık vizyon çerçevesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Program çerçevesinde, üniversiteler ve diğer kurumlarla da iş birliği yapılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Başkan Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.