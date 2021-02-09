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    • 09.02.2021 08:44
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    Türkiye'nin Uzay Programı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılacak

    Son dakika haberi... Merakla beklenen gün geldi çattı. Türkiye'nin 'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde bugün saat 19.00'da yapılacak. Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Başkan Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

    Türkiye'nin Uzay Programı bugün tanıtılacak

    Başkan 'ın daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nın bugün tanıtılacak.

    'Uzay insanı' yetiştirmenin yanı sıra fırlatma sistemi, altyapı gibi somut projelerin programda yer alacağı düşünülüyor.

    13 Aralık 2018'de Başkan Erdoğan'ın yayımladığı kararname ile kuruldu. Ocak 2019'da yapılan ilk toplantıda ise 'nın yol haritası oluşturuldu.

    10 YILLIK ÇERÇEVE ÇİZİLECEK
    Milli Uzay Programı'nın 10 yıllık vizyon çerçevesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

    Program çerçevesinde, üniversiteler ve diğer kurumlarla da iş birliği yapılması planlanıyor.

    Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Başkan Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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    Haberler Güncel Türkiye'nin Uzay Programı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılacak