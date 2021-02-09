MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevap aranıyor. Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına yüzlerce personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Alım yapılacak memurlar Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgilendirme henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b. Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)
c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) nitelik tablosunda (Tablo-2) belirtilen ilgili puan türlerinden puan almış olmak,
ç. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,