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    • 09.02.2021 13:07
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    sonuçları açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

    sonuçları ne zaman açıklanacak? açıklandı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesine 190 memur alınacağı duyurulmuştu. Başvurular tamamlandı ve gözler memur alımı sonuçlarına çevrildi. Peki ?

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    MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevap aranıyor. Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına yüzlerce personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Alım yapılacak memurlar Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgilendirme henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

    Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacak.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

    b. Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)



    c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) nitelik tablosunda (Tablo-2) belirtilen ilgili puan türlerinden puan almış olmak,

    ç. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,

        d. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

        Sınavlara gelirken adayların yanında getireceği belgeler:

        Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri aşağıda belirtilen sıraya uygun olacak şekilde üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır.



        (1) Sınav çağrı belgesi,

        (2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

        (3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

        (4) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık ruhsatı, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Bilgisayar Sertifikası aslı veya onaylı sureti.

        (5) Erkek Adaylardan;

        (a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

        (b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),



        (c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

        (6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)

        (7) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

        (8) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

        Mülakat Sınavı:

        (1) Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak ve mülakat sınav çağrısı yapılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına alınacaktır.



        (2) Mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

        (3) Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

        (a) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara),
        (b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
        (c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
        (ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
        (d) Genel yetenek ve genel kültürü,
        (e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek.

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        Haberler Güncel MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?