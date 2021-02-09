MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

(5) Erkek Adaylardan;



(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),



(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),





(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),



(6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)



(7) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.



(8) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,