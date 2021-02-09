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    • 09.02.2021 13:14
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    ? Sağlık Bakanlığı açıkladı!

    Gündemde yüzbinlerce vatandaş ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Uzun zamandır koronavirüs salgını ile mücadele eden tüm dünyada son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ülkemizde uygulanmaya başlandı ve öncelik sağlık çalışanlarına verildi. Vatandaşlar bu takvimin nasıl ilerlediğini merak ediyor ve özellikle 70 yaş üzeri vatandaşlar için aşılamanın nasıl planlandığı sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama da geldi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    70 yaş üstü aşılama başladı mı?

    70 yaş üstü aşılama başladı mı? Sorusunun cevabı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Çin menşeli koronavirüs aşısının ülkemize geldikten sonra Sağlık Bakanlığı aşılama takvimini yayınladı ve belirli öncelik sırasına göre vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Peki 70 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakan'I Fahrettin Koca konuya dair önemli açıklamlarda bulundu? İşte tüm bilgiler…

    70 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

    Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 106 milyon 514 bini geçerken birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Bakan Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada Sinovac aşısının uygulamalarına dair detaylara değinmiş "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir" ifadelerini kullanmıştı…

    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşıların tedarik ve uygulanmasının planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir." ifadesini kullandı.

    Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği son Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

    Kovid-19 salgınının tüm dünyada tehdit olmaya devam ettiğine dikkati çeken Koca, "Bu tehdidi her boyutuyla takip eden ve ülkemizin en az zararla çıkmasını gözeten Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri görüşmüş, virüs ve sebep olduğu hastalık hakkındaki son bilimsel çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmuştur." bilgisini paylaştı.

    Sağlık personelinin ilk doz aşılamalarını takiben 75 yaş üstündekilerin aşılarının yapılmasına devam edildiğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün itibarıyla 2 milyon 400 bin kişinin ilk doz aşıları tamamlandı. İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir.

        Geçtiğimiz günlerde ülkemizde görülen mutasyonlu virüs hakkında açıklamalarda bulunmuştuk. Bu hususu dikkatle takip ediyoruz. Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var. Böyle durumlarda tedbirlerde gevşeme, riskin daha fazla artmasına yol açabilecektir. Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde izole edilmiş durumdadır."

        - "Çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir"

        Bakan Koca, kısıtlayıcı tedbirlerin hayatı ne denli zorlaştırdığının farkında olduklarının altını çizerek, bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yaptıklarına işaret etti.

        KORONAVİRÜS AŞILAMA TAKVİMİ
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        Haberler Güncel 70 yaş üstü aşılama başladı mı? Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs aşılama takvimi…