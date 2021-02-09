HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, kar yeniden geliyor. Perşembe gecesinden itibaren hava sıcaklıkları düşecek, hafta sonu kar yağışı İstanbul'da etkili olacak.
Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir."
Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.
Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:
"Salı Parçalı bulutlu 6-18 dereceÇarşamba yağmurlu 4-15 derecePerşembe bulutlu 3-18 dereceCuma yağmurlu 3-15 dereceCumartesi bulutlu 1-7 derecePazar kar yağışlı 1-3 derecePazartesi kar yağışlı 1-3 derece".