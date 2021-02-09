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    • 09.02.2021 10:02
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    HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek!

    İstanbul’a kar yağacak mı? sorusunun cevabı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda görülen kar yağışı yeniden geliyor. Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul, hafta sonu soğuk hava dalgasına giriyor. Sıcaklıkların 20 derece birden düşeceği açıklanırken Meteoroloji İstanbul’da kar yağışı için tarih verdi. İşte detaylar…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, kar yeniden geliyor. Perşembe gecesinden itibaren hava sıcaklıkları düşecek, hafta sonu kar yağışı İstanbul'da etkili olacak.

    Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir."

    Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.

    Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

    "Salı Parçalı bulutlu 6-18 dereceÇarşamba yağmurlu 4-15 derecePerşembe bulutlu 3-18 dereceCuma yağmurlu 3-15 dereceCumartesi bulutlu 1-7 derecePazar kar yağışlı 1-3 derecePazartesi kar yağışlı 1-3 derece".

        20 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!
        Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de cumartesi akşam saatlerinde Trakya'dan soğuk hava dalgası geleceğini belirterek şöyle konuştu:

        "20 dereceye yakın bir sıcaklık düşüşü yaşayacağız. Hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı görülecek. Önümüzdeki hafta içi de kar yağışları olacak. Modellerde hafta sonu kar görünüyor ancak karla ilgili daha sağlıklı tahmini yarın ya da perşembe günü yapabiliriz. Önümüzdeki hafta kar ve soğuk hava dalgası gelse de şubat ayı ortalamanın üzerinde kalacak gibi görünüyor. Bir haftalık soğuk hava bize kışa geri döndük dedirtemez, aylık ortalamalara bakarak iklimdeki değişikliklere bakarız."

        9 ŞUBAT HAVA DURUMU
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 9-15 Şubat haftalık hava tahmini ise şu şekilde yer aldı:

        Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

            İL İL HAVA DURUMU

            EDİRNE °C, 18°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

            İSTANBUL °C, 17°C

            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

            KIRKLARELİ °C, 18°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

            KOCAELİ °C, 23°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

            Parçalı ve yer yer çok bulutlu

            DENİZLİ °C, 19°C

            Parçalı ve yer yer çok bulutlu

            İZMİR °C, 19°C

            Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

                MANİSA °C, 20°C

                Çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

                ADANA °C, 21°C

                Parçalı bulutlu

                ANTALYA °C, 18°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

                HATAY °C, 19°C

                Parçalı ve az bulutlu

                ISPARTA °C, 14°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

                ANKARA °C, 18°C

                Parçalı bulutlu

                ÇANKIRI °C, 17°C

                Parçalı bulutlu

                ESKİŞEHİR °C, 18°C

                Parçalı, zamanla çok bulutlu

                    KONYA °C, 17°C

                    Parçalı ve çok bulutlu

                    BOLU °C, 18°C

                    Parçalı bulutlu

                    DÜZCE °C, 24°C

                    Parçalı bulutlu

                    KASTAMONU °C, 16°C

                    Parçalı bulutlu

                    ZONGULDAK °C, 25°C

                    Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

                    AMASYA °C, 22°C

                    Parçalı bulutlu

                    RİZE °C, 22°C

                    Parçalı ve çok bulutlu

                    SAMSUN °C, 24°C

                    Parçalı bulutlu

                        TRABZON °C, 22°C

                        Parçalı ve çok bulutlu

                        ERZURUM °C, 7°C

                        Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                        HAKKÂRİ °C, 10°C

                        Parçalı ve az bulutlu

                        KARS °C, 8°C

                        Parçalı ve çok bulutlu

                        VAN °C, 8°C

                        Parçalı ve az bulutlu

                        DİYARBAKIR °C, 17°C

                        Parçalı ve az bulutlu

                        GAZİANTEP °C, 17°C

                        Parçalı ve az bulutlu

                        SİİRT °C, 17°

                        Parçalı ve az bulutlu

                        ŞANLIURFA °C, 18°C

                        Parçalı ve az bulutlu
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                        Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek!