Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Türkiye'de kaç kişide var? Nerelerde görüldü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüsün mutasyon geçirmesi haberleri vatandaşları daha da telaşlandırdı ve son dakika gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Peki konuyla ilgili son gelişmeler neler? Mutasyonlu virus belirtileri nelerdir? İşte ayrıntılar…
MUTASYONLU VIRÜS HANGI ILLERDE VAR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün 17 kentte görüldüğünü duyurmuştu. Bakan Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada ise Türkiye'de görülen mutasyonlu virüsü dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu, 2 Güney Afrika, 1 de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
'23 ŞEHİRDE MUTASYONLU VİRÜSE RASTLANDI'
Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23'e yükseldiğini belirtti. Turan, virüslerin doğada var olabilmesi için daima kendilerinde bir değişim yaratmaları gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: