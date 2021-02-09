İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu! Meteoroloji uyardı...

İstanbul'da bu kış kendisini gösteren kar yağışı geri dönüyor! Hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerinin üstüne çıkmasının ardından, soğuk hava dalgası geliyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi ve kar yağışının görülmesi bekleniyor.
İSTANBUL KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
mevsim normallerinin üzerinde giden sıcaklıklar cuma gününden itibaren 10 derece düşecek. Yurt genelinde büyük oranda etkili olacak soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getireceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.
Salı günü kıyı bölgeleri ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. Fakat hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hatta Karadeniz'de hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkıyor.
Çarşamba günü ise yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te yoğun sağanak yağış görülecek.
Perşembe günü sağanak yağış yurdu kıyı kesimler hariç terk ediyor. İstanbul'da bulutlu bir hava Ankara'da ise güneşli bir hava etkili olacak.