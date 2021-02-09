İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu! Meteoroloji uyardı...

Çarşamba günü ise yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te yoğun sağanak yağış görülecek.

Perşembe günü sağanak yağış yurdu kıyı kesimler hariç terk ediyor. İstanbul'da bulutlu bir hava Ankara'da ise güneşli bir hava etkili olacak.