Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ANNELER ÇÖKERTECEK"

Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm terör örgütlerini anneler çökertecek!" açıklamasını yaptı.

Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha... 23. buluşma! PKK ve tüm terör örgütlerini Anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!

5 TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı, İkna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 teröristin bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır'da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyor. Teslim olan teröristle birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 21'e yükseldi.



Teslim olanların 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.