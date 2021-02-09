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    50 milyonluk vurgun yaptılar (Güncel haberler)

    'da . (28) ve sevgilisi . (27), internet üzerinden 36 kişiyi 5 milyon 700 bin lira dolandırdı. Kayıplara karışan ikili, ’taki lüks bir otelde yakalandı. Dolandırıcılığın boyutunun da 50 milyon lirayı bulabileceği bildirildi.

    50 milyonluk vurgun yaptılar

    İstanbul'da Emre K. (28) ve sevgilisi Hilal A. (27), internet üzerinden 36 kişiyi 5 milyon 700 bin lira dolandırdı. Kayıplara karışan ikili, Beşiktaş'taki lüks bir otelde yakalandı. Dolandırıcılığın boyutunun da 50 milyon lirayı bulabileceği bildirildi.

    BU KADARINA DA PES DİYORUS
    Antalya'da Rus Olesia Fedarova (35), dağ yolunda yürüyüşe çıktığı sırada cep telefonu, biri tabancalı iki kişi tarafından gasp edildi. Olay sonrası şoka girdiğini söyleyen Fedarova, polise şikayette bulundu. Otomobille kaçan gaspçılar aranıyor.

    YASTIK SİLAH KABUL EDİLDİ
    Kocaeli'de Nurcan Serçe, 14 yaşındaki kızına yastıkla şiddet uyguladı. Görüntüler infial yarattı. Dayakçı kadın ve kendisine yardım eden eşi, tutuklandı. Serçe'nin olay sırasında kullandığı yastık, mahkeme tarafından silah sayıldı.

        SAMİDEN ÇOK İLGİNÇ
        Kayseri'de yaşayan Sami Helvacıoğlu, sıfır satın aldığı 1966 model cipi, yaklaşık 50 yıl boyunca kullandı. Arıcılık yaptığı için de Türkiye'nin onlarca iline bu cip ile ulaştı. Artık araç, kullanılmayacak duruma gelince evin kapısının önünde atıl durumda durmaya başladı. Helvacıoğlu, aracını evinin damına çıkardı. Görenler şaştı kaldı.

        İSTANBUL'U FIRTINA VURDU
        İstanbul'da Esenler, Bağcılar, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da çok sayıda binanın çatısı uçtu. Araçlar zarar görürken, bir kişi yaralandı.

        108.8 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 108 milyon 822 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 128'er bin lira, 4 bilenler bin 401'er lira, 3 bilenler 94'er lira, 2 bilenler 9'ar lira alacak.

            BİR KİŞİYE 494 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi 494 bin 273 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 458'er lira, 8 bilenler 230'ar lira, 7 bilenler 45'er lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            FINDIK KURDU YAKAYI ELE VERDİ
            Adapazarı'nda             polis, bir fındık deposundan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gündüz bekçi olan Ö.D'nin yaptığını belirledi. Zanlı ele geçirildi.

            SOĞUK HAVA YANGINI
            Bursa'da aşırı soğuktan dolayı binlerce zeytin ağacı yandı. Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde bulunan 200 köyde zeytin ağaçları, soğukların eksi 11 dereceyi bulmasına dayanamadı. Hasarın yüzde 90'ları bulduğu açıklandı. Yanan ağaçların 3 yıl mahsul vermediği anlaşıldı.

            MOTOSİKLETLİ İNFAZ TİMİ
            Konya'da beyaz eşya tamirciliği yapan Kamil Başaralı (46), motosikletle kendisini takip eden ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Başarılı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

            KANLI KATİLİN KAZA OYUNU
            Konya'da 7 ay önce bayram alışverişinden dönen Mevlüt Çakır (35) ve oğlu İzzet'i (10) öldüren katil zanlısı Hasan Aygün'ün (36), yargılanmasına başlandı. Zanlının cinayeti işledikten sonra kendisini olay yerinde gören bir kişiye, "Kaza var" dediği ortaya çıktı.

            DOĞMAMIŞ OĞULA ÖLÜM FERMANI
            İstanbul'da             yaşayan 8 aylık hamile muhasebeci Semra Aysal'ı (32) 10 aylık eşi Hakan Aysal'ın Fethiye'de Kelebekler Vadisi'nden uçurumdan iterek öldürdüğü ortaya çıktı. Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolcu, şok eden bir ayrıntıyı anlattı: "Kardeşime 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırmış. 130 bin lira kredi çekmiş. Kardeşim oğluna Hamza ismini koymak istediğini söyleyince 'O toprak olacak' demiş. Niyeti belliymiş."

            JİGOLO VURGUNU
            Balıkesir'de             polise başvuran bir kişi, 'jigolo yapılacağı' vaadiyle kandırılıp, dolandırıldığını anlattı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, 98 erkeği 'jigola yapma' vaadiyle dolandırdıkları saptanan 10'u kadın 49 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların kadınları, kullanarak tuzağa düşürdüğü erkeklerin üyelik masrafı diye paralarını aldıkları saptandı.

            HATAY'IN DOLAR HESABI!
            Türkiye'de             her şey dövize endeksli yürümeye başladı. Dolardaki düşüş, gözlerden kaçmadı. Vatandaşlar fiyatları takibe başladı. Arama motoru "Google"de "Dolar kaç lira" diye arayanların sırası ortaya çıktı. Listenin başında Hatay yer aldı. İstanbul 7'nciliği kaptı. İzmir ve Ankara bile hiç listede yer almadı. Hatay'ın birinci çıkmasına vatandaşlar şu yorumu yaptı: Arap kökenli nüfus çoğunlukta. Her şey dolarla alınıp-satılıyor...

            HASTANEDE DEHŞET
            Rize             Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde bekleyen A.K. (42), sıranın kendisine gelmemesine sinirlenerek Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun (34) odasına girdi. K, üzerinde sakladığı orakla doktora saldırdı. Dizi ve baldırında kesik oluşan Puşuroğlu, acil serviste tedavi edildi. Gözaltına alınan zanlı, ev hapsi verilerek serbest bırakıldı. Savcılık, kararı bir üst mahkemeye taşıdı.

            DAVA SİL BAŞTAN
            CHP'li Enis Berberoğlu MİT TIR'ları dosyasını Can Dündar'a sızdırmakla suçlandı. Hakkında casusluktan soruşturma açıldı. 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ni destekleyen bir karar aldı. Buna göre Berberoğlu, yeniden yargılanacak. Mahkeme kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Berberoğlu'nun milletvekilliği resmiyet kazanacak. Zübeyde YALÇIN

            İKİNCİ DOZ BAŞLIYOR
            Covid-19'A karşı aşılamada ilk doz uygulandı. 28 günün ardından ikinci doz için çalışmalara başlandı. Başkan Erdoğan, Bakan Fahrettin Koca ile MHP lideri Bahçeli'ye bu hafta ikinci doz aşıları yapılacak. Kılıçdaroğlu ise aşının ilk dozunu önümüzdeki günlerde olacak.

            BÜYÜSÜ BOZULDU
            Ticaret             Bakanlığı Reklam Kurulu, Facebook'ta Cüneyt Yıldırım isimli bir şahsa ait sayfayı inceledi. Sayfada "Cin Musallatı Tedavisi. Büyü Musallatı" şeklinde ifadelere yer verildiğini görünce harekete geçti. Reklam veren şahsa da 104 bin 781 lira idari para cezası kesti. Barış ŞİMŞEK

            ABD'DEN REKOR YARDIM
            İsrail güvenlik kabinesi, dün kritik bir karara imza attı. ABD'den 9 milyar dolarlık askeri teçhizat alma planı onaylandı. Böylece İsrail, savaş uçakları ile hava kuvvetlerini güçlendirecek.

            KOMŞU'DA SINIR HARBİ
            Yunanistan Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlelerine karşı çıktı. Tehditler yağdırdı. Ancak Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ortaya çıktı. Miçotakis'e tepki yağdı.

            BAYANCUK'A 12 YIL HAPİS
            Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un, El-Kaide kapsamında yargılandığı dava karara bağlandı. Bayancuk, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırıldı.
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            Haberler Güncel 50 milyonluk vurgun yaptılar (Güncel haberler)