Yüzyüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullarda yüzyüze eğitim için tarih verildi mi? Sorgulamaları tüm illerden milyonlarca öğrencinin araştırdığı bilgiler arasında yer alıyor. Pandemiden dolayı uzaktan eğitim ile devam eden öğrenim hayatında şu an yarı yıl tatili yaşanıyor. Köy okullarında yüzyüze eğitim için tarih verilirken diğer okullarda ne zaman yüzyüze eğitime başlanacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. İşte ayrıntılar…
OKULLARDA YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat'ta köy okullarında, 1 Mart tarihinden itibaren ise tüm resmi ve özel okulların 8. ve 12. sınıfları için Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde öğrencilerin sınıflardaki yerlerini alacaklarını söyledi.
15 Şubat'ta birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki tüm ilkokul ve ortaokullar ile anaokullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitim olacak. 1 Mart itibariyle de ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflar okula başlayacak.İlkokullar haftada 2 gün okula gidecek. 8 ile 12'nci sınıflarda ise yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Dersler 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak.İlkokullarda öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze anlatılacak.
Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek.