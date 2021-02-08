15 Şubat'ta birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki tüm ilkokul ve ortaokullar ile anaokullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitim olacak. 1 Mart itibariyle de ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflar okula başlayacak.İlkokullar haftada 2 gün okula gidecek. 8 ile 12'nci sınıflarda ise yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Dersler 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak.İlkokullarda öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze anlatılacak.

Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek.