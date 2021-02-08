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    • 08.02.2021 13:46
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    ? ? MEB açıklaması geldi!

    Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri hiç şüphesiz ki ? Oluyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi bu sorunun yanıtını merak ediyor ve yapılan açıklamaların detaylarını yakından takip ediyor. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim olarak devam eden öğrenim hayatı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı yapılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan köy okullarının 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime başlayacağını açıklamıştı. Pek, büyük şehirlerdeki ? MEB açıklaması geldi, işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Yüzyüze eğitim ne zaman başlıyor?

    Yüzyüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullarda yüzyüze eğitim için tarih verildi mi? Sorgulamaları tüm illerden milyonlarca öğrencinin araştırdığı bilgiler arasında yer alıyor. Pandemiden dolayı uzaktan eğitim ile devam eden öğrenim hayatında şu an yarı yıl tatili yaşanıyor. Köy okullarında yüzyüze eğitim için tarih verilirken diğer okullarda ne zaman yüzyüze eğitime başlanacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

    OKULLARDA YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Şubat'ta köy okullarında, 1 Mart tarihinden itibaren ise tüm resmi ve özel okulların 8. ve 12. sınıfları için Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde öğrencilerin sınıflardaki yerlerini alacaklarını söyledi.

    15 Şubat'ta birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki tüm ilkokul ve ortaokullar ile anaokullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitim olacak. 1 Mart itibariyle de ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflar okula başlayacak.İlkokullar haftada 2 gün okula gidecek. 8 ile 12'nci sınıflarda ise yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Dersler 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak.İlkokullarda öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze anlatılacak.

    Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek.

        Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine Lise Geçiş Sınavı (LGS), 12'nci sınıflara ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık derslerine ağırlık verilecek.Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, müdürlüğe yazılı başvuru yapabilecek, böylece devamsız sayılmayacak.

        Öğrenci, öğretmen ve çalışanlar durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde kısıtlamalardan muaf tutulacak.Eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, toplu ulaşım kısıtlamasından da muaf olacak.

        BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.

        İşte tüm detaylar;

        Milli Eğiti Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren köy okullarının yüz yüze eğitime geçecek olmasını değerlendirdi; "15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması." dedi.

        Bakan Selçuk, 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime de değindi. Bakan Selçuk, kademeli yüz yüze eğitime vurgu yaptı, kısa vadede tamamen yüz yüze eğitimin mümkün olmadığının altını çizdi.

        Bakan Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Yüzyüze eğitim ne zaman başlıyor? Okullarda yüzyüze eğitim için tarih verildi mi? MEB açıklaması geldi!