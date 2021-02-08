Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim sürecine ilişkin kararları açıkladı. Okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflar kaç gün okulacak gidecek? soruları veli ve öğrencilerin gündeminde yer alırken, kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime geçileceği duyuruldu. Sömestr tatilinin ardından okulların durumunu merak edenler, konuyla ilgili açıklamaları takip ediyor. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada okulların açılış tarihi ve okla gidecek sınıfları açıkladı. Peki 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? Kaç gün okul olacak? İşte yüz yüze eğitimin detayları...
OKULLAR AÇILIYOR MU?
- Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretim başlayacak.
- 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.
- 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.
SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili şu bilgilere yer verildi;
BAKAN SELÇUK YÜZ YÜZE EĞİTİM PLANLAMASINI AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.
Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.
1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.