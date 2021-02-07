Buradan bizi seven tüm dostlara sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Gayet iyiyim bizi bu tarz saldırılar yıldıramaz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar hem sahada hem de vatandaşımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. Emniyet gerekli işlemleri yapıyor. Daha önceden bizim emniyete yazdığımız yazı var, tehditler almış olduğumuza dair.