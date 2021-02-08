Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.02.2021 21:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2021 21:49
    ABONE OL

    8 Şubat Çılgın sonuçları! kazandıran numaralar hangileri?

    Çılgın sonuçları 8 Şubat çekilişi sonrası açıklandı. haftanın 3 günü milyonlarca lira ikramiye dağıtmaya devam ediyor. Sayısal Loto'da kazandıran numaralar da belli oldu. İşte, 8 Şubat tarihli Çılgın !

    takvim.com.tr
    8 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Şubat günü belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango TV canlı yayınında yapılan çekilişin ardından sonuçlar duyuruldu. Yeni haftanın ilk çekilişi sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları araştırılıyor.

    8 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI!

    Aşağıdaki bağlantıdan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

    Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
        İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.


        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

        Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.


        Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

        Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

        18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel 8 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?