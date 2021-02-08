8 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Şubat günü belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango TV canlı yayınında yapılan çekilişin ardından sonuçlar duyuruldu. Yeni haftanın ilk çekilişi sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları araştırılıyor.
8 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI!
Aşağıdaki bağlantıdan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.