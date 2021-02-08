MEB tablet başvuru formu ve linki: Şubat ayı 100 bin tablet başvurusu nereden yapılır? 2. dönem tablet dağıtımı yapılacak mı?

Tüm dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle Bakanlık, dağıtımı 7 faz hâlinde gerçekleştirdi. Son fazda 17 ile yapılan sevkiyatla birlikte 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 500 bin tabletin çok üzerinde bir dağıtım gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuk dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.