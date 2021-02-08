MEB tablet başvuru formu ve linki: Şubat ayı 100 bin tablet başvurusu nereden yapılır? 2. dönem tablet dağıtımı yapılacak mı?

100 bin ücretsiz tablet dağıtımı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Ocak ayı bitmeden 500 bin tabletin dağıtımının tamamlandığı bildiren Selçuk, 100 bin tableti daha ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi. Dağıtım esnasında, veli ve öğrencilerin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. MEB ücretsiz tabletler il müdürlükleri tarafından ihtiyacı olan öğrencilere sağlanıyor. Peki, MEB 100 bin tablet başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...
100 BİN TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 100 bin tablet dağıtımında bundan öncekinde nasıl bir yol izlendiyse aynı şekilde süreci yönetecek. Tablet alacak kişiler için bir başvuru ekranı veya sayfa bulunmuyor. Bu noktada İl Milli Eğitim Müdürlükleri ihtiyaç sahibi öğrencileri tesbit ederek dağıtımları bizzat elden gerçekleştiriyor.
100 BİN YENİ TABLET DAĞITILACAK!
MEB Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi. Açıklamasının devamında Ocak ayı bitmeden söz verdikleri gibi 500 bin tabletin dağıtıldığına dikkat çeken Bakan yeni hedeflerinin Şubat ayında 100 bin tabletin daha çocuklara ulaştırmak olduğunu ifade etti.