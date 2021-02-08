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    • 08.02.2021 15:30
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    MEB tablet başvuru formu ve linki: Şubat ayı 100 bin tablet başvurusu nereden yapılır? 2. dönem tablet dağıtımı yapılacak mı?

    Bilindiği üzere pandemi döneminde okullar sürecine geçti. Eğitimin online olarak devam etmesi öğrencilerde tablet sıkıntısını da beraberinde getirdi. Tableti olmayan öğrenciler, derslerinden geri kaldı. Bu sorunları gidermek için dağıtımına başladı. İlk etapta öğrencilere 500 bin tablet dağıtıldı. MEB hız kesmeden şubat ayında da öğrenciler için tablet dağıtımlarına devam ediyor. Son olarak Bakanı Selçuk, şubat ayında ise 100 bin tabletin dağıtılacağını duyurdu. Peki, nereden yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MEB Şubat ayı bedava 100 bin tablet başvurusu!

    100 bin ücretsiz tablet dağıtımı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Ocak ayı bitmeden 500 bin tabletin dağıtımının tamamlandığı bildiren Selçuk, 100 bin tableti daha ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi. Dağıtım esnasında, veli ve öğrencilerin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. MEB ücretsiz tabletler il müdürlükleri tarafından ihtiyacı olan öğrencilere sağlanıyor. Peki, MEB 100 bin tablet başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

    100 BİN TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı 100 bin tablet dağıtımında bundan öncekinde nasıl bir yol izlendiyse aynı şekilde süreci yönetecek. Tablet alacak kişiler için bir başvuru ekranı veya sayfa bulunmuyor. Bu noktada İl Milli Eğitim Müdürlükleri ihtiyaç sahibi öğrencileri tesbit ederek dağıtımları bizzat elden gerçekleştiriyor.

    100 BİN YENİ TABLET DAĞITILACAK!

    MEB Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi. Açıklamasının devamında Ocak ayı bitmeden söz verdikleri gibi 500 bin tabletin dağıtıldığına dikkat çeken Bakan yeni hedeflerinin Şubat ayında 100 bin tabletin daha çocuklara ulaştırmak olduğunu ifade etti.

        TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        100 bin tablet dağıtımı Bakan Selçuk'un da belirttiği üzere Şubat ayında başlayacak. Yine tablet dağıtımının Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

        KİMLER TABLET DAĞITIMINDAN FAYDALANABİLİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtımında özellikle ihtiyaç sahibi olunması durumunu baz alıyor.

        YENİ HEDEF 600 BİN ÖĞRENCİYE ERİŞMEK!

        Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Eğitimde Fırsat Adaleti" parolasıyla hareket eden Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime tablet desteğinde ilk aşamayı gerçekleştirdi. 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi." bilgisine yer verildi. Tamamı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen ve Aralık ayında başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşama gerçekleştirildi. Ocak ayı tamamlanırken 500 bin bilgisayar öğrencilere ulaştı.

        Tüm dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle Bakanlık, dağıtımı 7 faz hâlinde gerçekleştirdi. Son fazda 17 ile yapılan sevkiyatla birlikte 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı.

        Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 500 bin tabletin çok üzerinde bir dağıtım gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuk dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.
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        Haberler Güncel MEB tablet başvuru formu ve linki: Şubat ayı 100 bin tablet başvurusu nereden yapılır? 2. dönem tablet dağıtımı yapılacak mı?